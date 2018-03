Das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus sind ein teurer Spaß. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die neuen Apple-Flaggschiffe mit einer 0%-Finanzierung kaufen können. So finanzieren Sie Ihr neues iPhone 6 bequem in Raten, ohne am Ende mehr zu bezahlen.

© Apple iPhone 6 (Plus): Wir zeigen Ihnen, wo Sie die neuen Flaggschiffe mit 0% finanzieren können.

Wir zeigen, wo Sie das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus mit einer 0%-Finanzierung kaufen und in Raten finanzieren können, ohne dass Sie letztlich mehr zahlen. Das iPhone 6 ist ab einem Preis von 699 Euro zum Release zu haben, das iPhone 6 Plus beginnt bei 799 Euro. Im Folgenden zeigen wir Ihnen Online-Shops, bei denen das neue iPhone 6 bzw. iPhone 6 Plus mit einer 0%-Finanzierung zu haben ist:

Cyberport.de

Beim Cyberport-Angebot gibt es das iPhone 6 zu einer 0%-Finanzierung, wenn Sie die Raten innerhalb von 12 Monaten abstottern. Sollte der Abzahlungszeitraum länger dauern als ein Jahr, fallen Zinsen an. Der effektive Jahreszins schnellt dann auf 9,9 Prozent hoch.

Gravis.de

Gravis bietet das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus zur Ratenzahlung an. Hier ist der Ratenkauf mit Laufzeiten von 12 bis 24 Monaten möglich. Das iPhone 6 mit 16 GB kostet beispielsweise bei 12 Raten 58,25 Euro monatlich. Der Auslieferungszeitpunkt steht allerdings noch nicht fest.

Bildergalerie Galerie Bildergalerie Das iPhone 6 im Detail Was haben iPhone 6 und iPhone 6 Plus zu bieten? In der Bildergalerie sehen Sie alle Details der neuen Apple Smartphones.

Saturn.de

Auch bei Saturn gibt es das neue iPhone zu einer 0%-Finanzierung. Der Elektrofachhändler bietet seinen Kunden flexible Laufzeiten wie auch flexible Raten ohne Zusatzkosten an. Zudem zeigt Saturn an, ob und wann das Gerät in einer nahegelegenen Filiale erhältlich ist.

iPhone 6 bei O2, Telekom und Vodafone

Bei den Mobilfunkanbietern O2, Telekom und Vodafone ist für das iPhone 6 ebenfalls eine Ratenzahlung möglich - bei Abschluss eines Mobilfunk-Vertrages. Die Vertragsdauer beläuft sich bei allen drei Anbietern auf 24 Monate. Bei O2 liegen die Kosten für das iPhone 6 mit 16 GB Speicher inklusive der Gebühren für das kleinste Tarifpaket nach zwei Jahren bei insgesamt bei 1.312 Euro. Bei der Telekom sind es 1.348 Euro, bei Vodafone 1.105 Euro.

