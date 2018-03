© connect Mit dem richtigen Werkzeug gelingt die Reparatur eines defekten iPhone-Displays im Handumdrehen.

Wenn das iPhone auf dem Boden aufschlägt, ist der Schreck groß: Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit und schon ist das Display des teuren Apple-Smartphones kaputt. Doch oftmals ist das defekte iPhone kein Grund zur Panik. Das Display lässt sich relativ leicht reparieren - oder besser gesagt: gegen ein funktionstüchtiges Bauteil tauschen.

iPhone kaputt? Einfach selber reparieren!

Dank fertiger Repair Kits, die es bei spezialisierten Webseiten wie ifixit.com​ für viele bekannte Smartphone-Modelle zu bestellen gibt, gelingt die Display-Reparatur sogar Laien. Das glauben Sie nicht? Wir haben den - zugegebenermaßen nicht ganz freiwilligen - Test gemacht und beweisen es im Video!

In unserer Videoanleitung sehen Sie, wie ein bislang im Zerlegen und Zusammenbau von Smartphones vollkommen unerfahrener iPhone-Nutzer die defekte Display-Einheit entfernt, den Home Button auf das Ersatzteil überträgt und anschließend den neuen Bildschirm-Komplettsatz funktionstüchtig anbringt.

Display-Reparatur: iPhone 6 Plus Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH / connect Bildschirm-Einheit selbst tauschen: Wir zeigen, wie Sie das defekte Display eines iPhone reparieren können.

Bei dem defekten Smartphone handelt es sich in unserem Beispiel um ein iPhone 6 Plus. Als Ersatzteil wurde die iPhone 6 Plus Display Einheit mit Frontkamera aus dem deutschsprachigen Online-Shop von iFixit verwendet. Dieses Repair Kit beinhaltet neben den nötigen Werkzeugen für die iPhone-Reparatur eine komplette Bildschirm-Einheit mit Touchscreen, Digitizer, Frontkamera, Ohrhörer-Lautsprecher und LCD-Abschirmung. Der Preis dafür liegt bei 69,95 Euro. Repair Kits für aktuellere iPhone-Modelle kosten natürlich mehr.

Das im Video gezeigte Komplettset ist nur unwesentlich teurer als ein einzelner LCD-Screen mit Digitizer (dieser kostet fürs iPhone 6 Plus 59,95 Euro), aber sehr viel besser für Bastel-Anfänger geeignet, da hierbei der Umbau der vielen kleineren Komponenten von der kaputten auf die neue Display-Einheit entfällt.



Lediglich der Home Button muss auch beim teureren Reparatur-Kit noch umgebaut werden, da sonst die Touch-ID-Funktionalität des iPhone verloren geht. Diese funktioniert nur beim originalen Home Button von Apple. Zwar gibt es auch Ersatzteile für defekte Home Buttons, diese bieten jedoch keine Touch-ID-Technik, sondern nur die grundlegenden Standardfunktion des Knopfs.

Hinweise zur Display-Reparatur



Beim Austausch der Bauteile sollten Sie beachten, dass die beim iPhone verwendeten Schrauben unterschiedliche Längen haben. Daher dürfen diese keinesfalls vertauscht werden, sondern müssen wieder an der gleichen Stelle zum Einsatz kommen. Anderenfalls besteht die Gefahr der irreparablen Beschädigung einzelner Komponenten.

Auch mit dem Display sollten Sie sehr vorsichtig hantieren. Beim Anschluss der Kabel im Inneren des iPhone sollten Sie die Bildschirmeinheit senkrecht, also im rechten Winkel zum liegenden Smartphone, halten.

Die iPhone-Display-Reparatur nach unserer Kurzanleitung im Video erfolgt auf eigene Gefahr.

