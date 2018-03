© WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH So einfach lässt sich die Rückgängig-Funktion des iPhone aufrufen.

Wer auf seinem iPhone häufig lange Texte schreibt, weiß die Rückgängig-Funktion zu schätzen. Versehentlich einen Text gelöscht? Mit dem Widerrufen der letzten Eingabe ist das Getippte auf dem Apple-Smartphone schnell wiederhergestellt. Ein langes Wort falsch geschrieben? Die Rückgängig-Funktion erspart das mühsame Löschen eines jeden Buchstaben.

Doch wo versteckt sich das nützliche Feature auf dem iPhone? In den meisten Textverarbeitungsprogrammen findet sich die Rückgängig-Funktion im Menü "Bearbeiten", das es in iOS jedoch weder in der Nachrichten-, noch der Notizen- oder in einer externen Messenger-App gibt.

Im Kurztipp-Video zeigen wir, wie Sie das versteckte Menü "Eingabe widerrufen" bei iOS aufrufen können. So viel vorab: Ein wenig Bewegungsfreiheit setzt Apple für den Rückgängig-Befehl auf dem iPhone voraus. Sehen Sie selbst!

Tipp: Da es sich um eine Rückgängig-Funktion handelt, lassen sich auf die gleiche Art und Weise auf dem iPhone nicht nur versehentlich getätigte Eingaben widerrufen, sondern auch gewollte Lösch-Eingaben, die fälschlicherweise rückgängig gemacht wurden, wiederholen!

Weitere Tipps:

Anzeige

iPhone-Tipp: Rückgängig-Funktion / Eingabe widerrufen iOS Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Rückgängig: So einfach lassen sich bei der Texteingabe auf dem iPhone Eingaben widerrufen und Gelöschtes wiederherstellen.

Anzeige

Mehr zum Thema Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff.

Video iOS-Kurztipp im Video iPhone: Wahlwiederholung ohne Auswahl aus der Anrufliste Für die Wahlwiederholung gibt es auf dem iPhone keine eigene Taste. Im Video zeigen wir, wie Sie die zuletzt gewählte Nummer erneut anrufen. Video iOS-Kurztipp: Rufnummer unterdrücken So deaktivieren Sie die Anzeige Ihrer Anrufer-ID auf dem… Sie möchten nicht, dass der Angerufene Ihre Telefonnummer sieht? So deaktivieren Sie die Funktion bei iOS.

Video iOS-Kurztipp im Video iPhone-Taschenrechner: Falsche Ziffern einfach löschen Mit diesem simplen Trick sparen Sie beim Taschenrechner von iOS Zeit und Nerven. Video iOS-Kurztipp: Wissenschaftlicher Rechner Erweiterten Taschenrechner auf dem iPhone nutzen Wurzel, sin, tan und mehr: Die iOS-Taschenrechner-App kann auch wissenschaftlich! Wir zeigen, wie's geht.