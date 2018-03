Das iPhone 8 - Apple und der Superzyklus

© PhIllStudio / shutterstock.com Könnte so das iPhone 8 aussehen?

Die Erwartungen an das iPhone 8 sind besonders hoch, weil viele davon ausgehen, dass Apple im zehnten Jahr ein besonderes Modell vorstellt – die Rede ist vom „Superzyklus“. Wir ordnen die Gerüchte ein und geben einen Ausblick.​

Komplettes Redesign

Der Analyst und Apple-Experte Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass Apple beim iPhone 8 auf ein Design setzt, das am iPhone 4 orientiert ist. Das deckt sich mit unserer Einschätzung. Wir erwarten ebenfalls, dass das iPhone ein vollständiges Redesign erhält. Am aktuellen Look hält Apple schließlich seit drei Jahren nahezu unverändert fest – in der Smartphone-Welt eine halbe Ewigkeit.​

Randloses OLED-Display

Für ein vollständig überarbeitetes Design sprechen auch die Gerüchte zum Display. Es gibt mehrere Hinweise aus der Zulieferindustrie in Asien, die auf einen fast randlosen OLED-Bildschirm hindeuten. Wir glauben außerdem, dass Apple die Auflösung nach oben schraubt, um die Darstellung VR-tauglich zu machen.​

Keine Home-Taste mehr

Beim iPhone 7 ist die charakteristische Home-Taste keine physische Taste mehr, sondern ein kapazitives Sensorfeld, das sich bei künftigen Modellen auch gut in den Touchscreen integrieren ließe. Wir glauben, dass Apple genau das tun wird und die Home-Taste inklusive Fingerabdrucksensor zum integralen Bestandteil des Touchscreens macht. Es gibt Apple-Patente, die einen direkt im Display implementierten Fingerabdrucksensor beschreiben – vielleicht kann man beim iPhone 8 sogar auf einen beliebigen Bereich des Bildschirms tippen, um es per Touch ID zu entsperren.​

Fit für VR

Für eine höhere Display-Auflösung spricht auch ein weiterer Aspekt. Der US-Blogger und Brancheninsider Robert Scoble geht davon aus, dass Apple mit dem iPhone 8 auf Virtual Reality setzt, das als die Zukunftstechnologie schlechthin gilt. Genauer gesagt, auf Augmented Reality, bei der die reale Umgebung mit virtuellen Objekten erweitert wird. Apple-Chef Tim Cook hat in mehreren Interviews immer wieder die große Bedeutung von AR betont und Apple hat in den letzten Jahren mehrere Firmen aus dem AR-Bereich gekauft, unter anderem das Münchener Unternehmen Metaio.​

Drahtlos aufladen

Das iPhone 8 wird man drahtlos aufladen können, darauf deuten Berichte aus der asiatischen Zulieferindustrie hin. Angeblich hat Apple bereits entsprechende Komponenten bei Spezialfirmen in Auftrag gegeben. Das deckt sich mit unserer Prognose – schon bei der Präsentation des iPhone 7 hat Apple eine „kabellose Zukunft“ ausgerufen. Entsprechendes Knowhow konnte das Unternehmen mit der Watch sammeln, die sich ebenfalls drahtlos aufladen lässt.​

