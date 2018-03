Ein Musikvideo, die neuesten Bilder oder gar ein Spiel: Wenn sich iPhone, iPod Touch oder iPad im selben WLAN-Netz wie ein Apple TV aufhalten, erscheint ab iOS 4.3 das kleine weiße Kästchen mit Pfeil auf schwarzem Grund und signalisiert, dass man jetzt auch den großen Bildschirm drahtlos fürs kleine Mobilegerät nutzen kann.

So lassen sich gespeicherte Filme in ansehnlicher Größe begutachten und viele Spiele ohne Lupenbrille genießen - zum Beispiel Real Racing 2, Fifa 12 oder Modern Combat 3. Vor allem bei Filmen hilft das bevorzugte MP4-Format (H.264), mit dem es möglich ist, selbst hochauflösende Bilder ohne allzu große Verluste zu komprimieren und in nur der Hälfte der ursprünglichen Größe zu übertragen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Heimvernetzung Das kann Apple Airplay Apples Streaming-Protokoll ist für Musikübertragungen verbreitet. Mittlerweile unterstützt es auch Fotos und Videos.

Tipps und Tricks So geht's: Handy und Tablet verkaufen Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Ihr altes Handy, Smartphone oder Tablet verkaufen und dabei den besten Preis erzielen. iOS-Update iOS 8.1.1 Update bringt Speicher für iPhone und iPad Das iOS 8.1.1 Update bietet Bugfixes und vergrößert den Speicherplatz bei iPhone und iPad. Der Zugewinn beträgt je nach Modell fast bis zu 2 Gigabyte.

iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe. Messenger App WhatsApp für iOS: Update verfügbar Eine neue Version von WhatsApp für iPhones und iPads steht bereit. WhatsApp für iOS Version 2.12.5 bringt neue Funktionen und praktische…