Wenn zu Hause die NAS mit der Filmesammlung als privater Cloud steht, lassen sich Filme unterwegs wunderbar über das UMTS-Netz auch auf Handys streamen. Apps wie Pogoplug, WD2GO oder LacieMyNAS der NAS-Anbieter sorgen dafür.

Zu Ende gedacht, lässt sich aber auch bei Freunden mit schnellem DSL-Internetzugang und WLAN-Router nach dem Einloggen des iPhones ins WLAN-Netz der Urlaubsfilm aus der privaten Sammlung abrufen. Ist nun ein Fernseher samt Apple TV in der Nähe, genügt ein Druck auf den AirPlay-Button - und der gewünschte Streifen wird vom iPhone drahtlos auf den fremden Fernseher übertragen, selbst wenn Sie sich gerade bei Freunden in Singapur aufhalten und Ihr NAS in Oberursel steht. Klasse!

