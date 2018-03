Seit OS X Mountain Lion steht in der Kopfleiste des Mac-Desktops ein kleines Rechteck mit Pfeil, über das sich Apple TV drahtlos ansteuern lässt. Der Mac überträgt die Bildsignale dann per HDMI-Kabel an den Fernseher.

Die mobilen Apple-Geräte beherrschen dieses Feature seit iOS 4.3. Mac-User, die nicht auf Mountain Lion umsteigen wollen oder können, bekommen dieses Feature über die Software Air Parrot, die für 9,99 US-Dollar als Download erhältlich ist und die Betriebssysteme von OS X 10.6.8 bis OS X Lion unterstützt. Air Parrot liefert auch die Full-HD-Auflösung für Apple TV 3.

