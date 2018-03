Jetzt muss die Seite nur noch ins Netz

Wenn Sie Ihre Seite per Editor-Programm oder in reinrassigem HTML erstellen, liegen die Dateien auf Ihrer Festplatte. So packen Sie die ganze Chose auf den Server Ihres Webspace-Providers.

1. Variante: Per HTML

Bei vielen Webspace-Anbietern können Sie die HTML-Dateien direkt im Browser auf den Server übertragen.

Bei vielen DSL-Tarifen ist eine Domain und virtueller Speicherplatz auf dem Server des Anbieters im Bundle integriert. Nutzen Sie einen Web-Baukasten, schiebt der die einzelnen Seiten Ihrer Homepage automatisch an den entsprechenden Lagerort, denn Baukasten und Webspace kommen ja vom gleichen Anbieter und bilden so ein recht komfortables Gesamtsystem, das obendrein oft schon im Netz liegt. Dann sind die HTML-Seiten schon online, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind.

Wenn Sie reinen Webspace gebucht haben, können Sie bei manchen Anbietern Ihre HTML-Seiten auf einer bestimmten Internetseite des Anbieters per Browser hochladen. Navigieren Sie also einfach auf Ihrer Festplatte zu dem Ordner, wo Sie Ihre Dateien gespeichert haben, wählen diese aus und klicken auf "Upload".

2. Variante: FTP-Programme

Für Fortgeschrittene empfehlen sich so genannte FTP-Programme. Die bringen Ihre Seiten auf den Server und warten mit einer Menge Features und Komfort auf.

Das File-Transfer-Protokol (FTP) sorgt für das schnelle Hoch- und Runterladen von Dateien über das Internet. Experten können so rein textbasiert per Kommandozeilenbefehl Dateien vom Rechner auf den Server laden.

bequemes hochladen der homepage-dateien mit einem ftp-programm

Wesentlich bequemer und übersichtlicher klappt das mit FTP-Programmen wie etwa den Shareware-Tools, die etwa unter CuteFTP.com zu finden sind. Ein sehr intuitiv zu bedienendes FTP-Programm ist etwa der FTP-Commander . Die FTP-Programme funktionieren in der Regel ähnlich: Nachdem Sie einmalig Login und Passwort Ihres Webspaces eingetragen haben, erscheinen wie beim Windows Explorer in einem Fenster die Dateien und Ordner auf Ihrer Festplatte. Im Fenster daneben sehen Sie die Dateien und Ordner auf dem Webserver. Wenn Sie nun HTML-Dateien, Bilder oder Musik auf den Server schaufeln wollen, packen Sie einfach im Festplattenfenster die Elemente, die ins Netz sollen, und ziehen diese in das Server-Fenster. Das Programm erledigt den Rest - und schon ist Ihre Seite im World Wide Web errreichbar.

