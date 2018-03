Kabel Baden-Württemberg

Kein Schwabenpfeil: Die Stuttgarter sind zwar rund um die Uhr kostenlos erreichbar, aber sehr behäbig und mässig kompetent.

Über zweieinhalb Minuten dauerte es im Schnitt, bis die Tester bei Kabel BW ihr Anliegen vortragen konnten. Die Beratungsgespräche konnten den Frust über die langen Wartezeiten mitunter auch nicht lindern: So wollte etwa eine Hotlinerin dem Anrufer, der sich als Wenignutzer ausgab, gleich den teuersten Zugang mit 25 Mbit/s andrehen - wohl nach dem Motto: "Mit dem Essen kommt der Appetit". Für den Kunden kommt freilich erst einmal die Rechnung. Auf die Frage, ob man WLAN verschlüsseln könne, ereiferte sich eine andere Dame: "Ich bin doch nicht die NASA. Ich hab mein's auch nicht verschlüsselt. Das mit der Sicherheit wird übertrieben. Es ist doch unwahrscheinlich, dass ein Hacker vor meinem Haus steht." Unwahrscheinlich vielleicht, aber nicht unmöglich. Ob man den Webzugang mit dem Nachbarn teilen kann, lautete eine andere Frage. Die Antwort: "Was Sie zu Hause machen, ist Ihre Sache. Sie dürfen nur den TV-Zugang nicht mit dem Nachbarn teilen." Da zeigt sich, wo der Anbieter seine Wurzeln hat. In den meisten Fällen waren aber auch bei Kabel BW die Antworten zufriedenstellend. Vielleicht würde mehr Personal die Reaktionszeiten und damit das Ergebnis verbessern.

Ergebnis:

Kosten und ServicezeitenÜBERRAGEND (25 PUNKTE)SchnelligkeitMANGELHAFT (31 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (104 PUNKTE)connect-UrteilAUSREICHEND (160 PUNKTE)

