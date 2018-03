Auch der drittgrößte Kabelbetreiber Kabel BW kann ein überproportionales Wachstum verzeichnen: Mit über 2,4 Millionen Kunden sind die Heidelberger in jedem zweiten Haushalt in Baden-Württemberg vertreten. Nahezu 99 Prozent der potenziellen 3,6 Millionen Haushalte können die Triple-Play-Angebote - also schnelles Internet, Telefon und TV - von Kabel BW nutzen.

Dabei sind auch die Baden-Württemberger mit Hammerpreisen unterwegs: Schon für 14,90 Euro pro Monat können Kabel-BW-Kunden ohne Limit mit bis zu 12 Mbit/s im Web brausen. Mit Telefon-Flat kosten die Clever-Kabel-Bundles auch nur fünf Euro mehr. Wer es so richtig krachen lassen will und mit bis zu 100 Mbit/s durchs Internet sausen will, ist schon mit rund 40 Euro monatlich dabei.

Zudem hat der Triple-Player eine Service-Offensive gestartet: So garantiert Kabel BW neben der gewählten Geschwindigkeit auch, den Breitbandanschluss innerhalb einer Woche freizuschalten. Und wer länger als drei Minuten an der Hotline wartet, wird zurückgerufen. So steht's zumindest ganz groß geschrieben auf der Webseite. Und wenn Kabel BW die Kunden nicht vergrätzen will, sollten sie die eigenen Versprechen ernst nehmen - denn der Service lag bis vor kurzem noch arg im Argen.

Mit ausreichend Speicher und Onlineservices geizen die Schwaben leider immer noch. Doch dafür liefern sie mit ihrer gut gemachten Online-Videothek ein nutzwertiges Extra.

