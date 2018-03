Internet übers TV-Kabel ist nicht nur eine Alternative zu DSL, sondern der guten alten Kupferleitung in puncto Tempo meilenweit voraus: Dank der Modernisierung ihrer Netze können die Kabelbetreiber heute schonüber 13 Millionen Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s versorgen. Kabel Deutschland, mit 8,7 Millionen Kunden der größte deutsche Kabelnetzbetreiber, bietet seine Bundles in 13 Bundesländern an.

Neben der Geschwindigkeit sind beim Anbieter mit Sitz in München auch die Preise top: Für schlappe 19,90 Euro pro Monat können Kabel-Deutschland-Kunden mit bis zu 32 Mbit/s unbegrenzt surfen und ohne Limit ins Festnetz anrufen. Nicht minder beeindruckend ist auch der Upstream mit bis zu 2 Mbit/s: So braucht man für das Hochladen von Fotos und Urlaubsvideosnicht gleich einen halben Tag. Allerdings gilt der Billigpreis nur die ersten 12 Monate, danach bringen einen die regulären 29,90 Euro pro Monat aber auch nicht an den Bettelstab.

Sah es früher in puncto Zusatzfeatures bei Kabelbetreibern eher mau aus, geraten diese auch hier immer mehr in den Fokus: So bietet Kabel Deutschland neben 1 GB Speicher für die E-Mail-Postfächer jeweils 500 MB für Webspace und Online-Fotoalbum. Auch eine eigene Webdomain ist ein Jahr gratis inbegriffen. Auch die Unterhaltung kommt dank dem kürzlich gestarteten Video-on-Demand-Dienst nicht zu kurz. Eine kostenlose Service-Hotline rundet das äußerst faire Angebot ab.

