Die Berater waren meist pfeilschnell an der Strippe und lieferten gute Antworten. Diesen Service lässt sich Kabel Deutschland auch bezahlen.

Nicht nur beim Internet-Zugang, auch beim Kundenservice bietet der Kabelnetzbetreiber eine interessante Alternative zu den DSL-Providern. So können die Fernsehprofis in puncto Schnelligkeit mit der fast durch die Bank fixen DSL-Riege mithalten: Im Schnitt mussten die Tester nur 45 Sekunden warten, dann war das Beratungsgespräch bereits im Gang. Und auch dabei muss sich Kabel Deutschland nicht verstecken: Kompetente Antworten attestieren den Hotline-Mitarbeitern nahezu durchweg einen guten Kenntnisstand der für ihren Arbeitgeber noch recht jungen Materie. Ein Beispiel: Auf die Frage, ob man denn die alte Rufnummer beim Komplettwechsel mitnehmen könne, gab der Berater nicht nur die richtige Antwort ("ja"), sondern wies die Testerin völlig zu Recht darauf hin, dass sie in diesem Fall aber nicht selbst bei ihrem Festnetzanbieter kündigen dürfe, sondern dies vom Kabelbetreiber erledigen lassen müsse - sonst wird die Nummer nicht portiert. Auch die Frage, ob denn Internet-Telefonie und Webradio übers Kabel ebenfalls möglich seien, waren für den Berater keine böhmischen Dörfer - er konnte sofort und völlig richtig bejahen. Alles in allem eine reife Leistung.

Kosten und ServicezeitenBEFRIEDIGEND (16 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzGUT (117 PUNKTE)connect-UrteilGUT (208 PUNKTE)

