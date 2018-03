© Kabel Deutschland Kabel Deutschland und die öffentlich-rechtlichen Sender streiten um die Einspeisevergütung.

Kabel Deutschland betreibt Breitbandnetze in allen Bundesländern außer Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen (wo die Mitbewerber Unitymedia/Kabel BW aktiv sind).

Derzeit schreibt das Unternehmen jedoch vor allem Schlagzeilen durch eine laufende Bieterschlacht: Sowohl Vodafone als auch Unitymedia wollen sich das größte deutsche Kabelnetz einverleiben. Es locken 8,5 Millionen Kunden und ein weitverzweigtes Fernseh- und Datennetz.

Diese bestehenden Kunden können zwar insgesamt mit der Leistung ihres Anbieters zufrieden sein - im Vergleich zur Konkurrenz sowohl unter den Breitbandkabel- als auch DSL-Anbietern offenbart der connect-Test jedoch Schwächen.

Oft unter der versprochenen Datenrate

Diese zeigen sich zum Beispiel in den real erzielbaren Bandbreiten bei Down- und Uploads: In immerhin rund 28 Prozent der Testverbindungen sinkt die tatsächliche Geschwindigkeit unter 75 Prozent der vom Anbieter versprochenen Datenrate.

Bei FTP-Uploads mit parallelem Download passiert dies sogar in 95 Prozent der Fälle, also quasi immer. Diese Ergebnisse weisen klar auf häufigere Netzüberlastung hin. Besonders deutlich spüren Kabel-Deutschland-Kunden dies in den frühen Abendstunden, wenn im Netz besonders viele Surfer unterwegs sind. Insgesamt bessere Ergebnisse erzielt der Kabelanbieter bei den getesteten Sprachverbindungen.

Hier liegen die Kennwerte wie Rufaufbauzeiten und Sprachqualität auf recht gutem Niveau. Etwas hoch ist allerdings die Anzahl der Gesprächsabbrüche, was wiederum für die starke Belastung des Netzes spricht.

Fazit: Hier wartet Arbeit

Wer auch immer den Zuschlag beim Aufkauf von Deutschlands größtem Kabelprovider erhält - neben neuen Kunden und Netzsegmenten wartet auch einiges an Arbeit bei der Verbesserung der Netzleistung. Bleibt im Sinne der Kunden zu hoffen, dass dies auch dem künftigen neuen Besitzer bewusst ist.

