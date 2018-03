Kabel Unity Media

Nicht eben von der schnellen Truppe sind die Kollegen von Unity Media. Nach 20 Uhr und am Sonntag hebt gar niemand ab.

1:48 Sekunden mussten sich die Tester im Schnitt gedulden, bis sie einen Hotliner von Unity Media zu sprechen bekamen. Das ist im Vergleich zu so manchen Mobilfunk-Hotlines nicht die Welt, im schnellen DSL-Geschäft aber das untere Ende der Fahnenstange. Auch sind die Arbeitszeiten von Montag bis Samstag 20 Uhr moderat fürs Personal. Das hat dafür offenbar genug Zeit, brav zur Schulung zu marschieren, was die durchweg ordentlichen Antworten belegen. Auf die Frage, was bei einem Umzug an einen nicht vom Anbieter versorgten Wohnort mit dem Jahresvertrag passiert, konnte der Berater den besorgten Tester wahrheitsgemäß beruhigen: Selbstverständlich habe er ein Sonderkündigungsrecht - das ist löblich und leider nicht bei jedem DSL-Anbieter üblich. Auf die Frage, ob man sich die Surf-Flat mit dem Nachbarn teilen kann, kam die ehrliche Antwort: "Erlaubt ist es zwar nicht, aber technisch möglich - etwa über WLAN." Beim Thema Sicherheit war eine Beraterin aber nicht ganz firm: "WLAN kann man verschlüsseln, aber fragen Sie mich nicht, wie." Eine echten Ausfall gab's aber nicht zu beklagen, sodass unterm Strich ein "befriedigend" steht. Darauf kann man aufbauen.

Kosten und ServicezeitenBEFRIEDIGEND (16 PUNKTE)SchnelligkeitAUSREICHEND (42 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (112 PUNKTE)connect-UrteilBEFRIEDIGEND (170 PUNKTE)

