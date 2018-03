© Lilienthal Berlin Lilienthal Berlin Logo

Lilienthal Berlin: Im urbanen Puls der Zeit

Wir bei Lilienthal Berlin bauen mehr als nur Uhren: Unter dem Leitgedanken "Share the spirit of Berlin" kreieren wir seit März 2016 Designeruhren, die jedem ermöglichen, den urbanen Lifestyle der Hauptstadt zu spüren - egal ob in Berlin, Bangkok oder Buxtehude. Uhren, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen und dabei dank unseres online fokussierten Vertriebsmodells doch bezahlbar bleiben.

© Lilienthal Berlin Die L1 von Lilienthal Berlin

Die Idee: Ein Zeitgeber für das Wesentliche

Ja, wir bekennen uns: Berlin hat uns ganz gepackt. Hier wurde eines Morgens, nachdem wir aus dem letzten Club der Nacht gekommen sind, unsere Idee einer Uhr geboren. Einer Uhr, die das Lebensgefühl der Stadt in sich trägt, spürbar macht und weitergibt. Darum wäre es für uns auch nie in Frage gekommen, eine Smartwatch zu bauen, die uns jederzeit erreichbar macht, uns an Termine und Deadlines erinnert und unsere Vitalfunktionen überwacht. Unsere Uhren setzen in hektischen Zeiten den Moment in den Fokus und sind darum viel mehr Zeitgeber als Zeitmesser.

Lilienthal Berlin Quelle: Lilienthal Berlin Produktfilm: Eine Uhr wie Berlin

Qualität Made in Germany als Wettbewerbsvorteil

Uns war gleich klar, ein Lifestyleprodukt kreieren zu wollen, das sich durch hohe Qualität auszeichnet. So setzen wir bei der Produktion auf "Made in Germany" und auf eine möglichst nachhaltige Fertigung. Die komplette Montage unserer Uhren erfolgt in Deutschland und auch Armbänder, Zifferblätter und die Verpackung werden hierzulande hergestellt. Das alles machen wir nicht nur, um uns von relevanten Wettbewerbern zu unterscheiden, sondern auch, damit unsere Uhren wirklich mit einem guten Gefühl getragen werden können.

© Lilienthal Berlin Qualität Made in Germany

Wachstumskurs durch Online-Fokus und Internationalisierung

Wir verkaufen heute fast ausschließlich online auf www.lilienthal.berlin. So sparen wir den kostspieligen Umweg über den stationären Handel. Genau deshalb können wir ein wirklich hochwertiges Produkt zu einem sehr fairen Preis anbieten. Nachdem unser Vertrieb in Deutschland sehr gut angelaufen ist, stehen die Zeichen inzwischen auf Expansion: Der Launch unseres EU-Shops steht kurz bevor und auch in den USA haben wir bereits die ersten Uhren verkauft.

© Lilienthal Berlin Gründer und Geschäftsführer Michael Gilli und Jacques Colman

