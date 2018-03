© zapptales zapptales

Anzeige

Zapptales spricht vor allem die immer weiter wachsende WhatsApp-Community an. Bei zapptales können Menschen ihre gesamte WhatsApp-Unterhaltung mitsamt Bildern als Buch drucken lassen. Die eigene Love-Story, das Reisetagebuch, das moderne Baby-Diary, als Dankeschön an die Trauzeugin, das Geburtstagsgeschenk für die beste Freundin, das Fußball-Team etc. wird zum Beispiel zum Jahrestag, Hochzeit, Geburtstag, Muttertag, Valentinstag, an Weihnachten, als Dankeschön, als Abschiedsgeschenk, oder einfach so als Überraschung verschenkt an den Freund / die Freundin, den Ehepartner, die beste Freundin, die ganze Freundesgruppe, die Mutter, den Vater, die Großeltern, Mitreisende oder Kollegen.

Die Vorgehensweise ist denkbar einfach: Der Chat-Verlauf wird vom Smartphone direkt aus WhatsApp zu zapptales geschickt. Anschließend kann auf der zapptales-Webseite der Inhalt des Buches nach Belieben bearbeitet werden. Einzelne Nachrichten löschen, Bilder skalieren, den Hintergrund auswählen, die Cover-Farbe, das Titelfoto aussuchen und vieles mehr ist möglich. Lange Chats werden automatisch in Bände aufgeteilt.

© zapptales zapptales

Anschließend kann man sein persönliches Buch als PDF, Softcover- oder Hardcover-Buch direkt bestellen. Geliefert wird in nur fünf Arbeitstagen direkt nach Hause, der Versand erfolgt europaweit.

Für alle, die sich Gedanken um ihre Privatsphäre machen: Der gesamte Prozess ist vollkommen Software-gesteuert. Alle Daten werden nach 12 Tagen automatisch gelöscht.

Und so kam die Idee dazu: Nachdem die Schwester eines zapptales-Gründers ihr erstes Baby bekommen hatte, die Familie jedoch über zwei Länder und drei Städte verteilt lebt, wurde das erste Lebensjahr des Kleinen in der Familiengruppe auf WhatsApp geteilt, kommentiert und geliebt. Dieses persönliche Tagebuch durfte auf keinen Fall verloren gehen und so entstand die Idee, daraus ein Buch zur Erinnerung zu machen. Also gründeten Daniel Vicen Renner, Alvaro Masia Semmel und Anna Kimmerle-Hürlimann kurzerhand zapptales, um dieses Buch zu erstellen und darüber hinaus jedem die Möglichkeit zu geben, seinen genauso wertvollen, lustigen oder erinnerungswürdigen Chats eine besondere Form zu geben. Das Leben schreibt eben die schönsten Geschichten.

Das Team besteht aus Daniel Vicen Renner, CTO - Steuerung Entwicklungsteam, Alvaro Masia Semmel, COO - Steuerung Prozesse & Partner und Anna Kimmerle-Hürlimann, CMO - Steuerung PR & Marketing Team.

In den kommenden Monaten ist eine Erweiterung um weitere Instant Messaging Dienste geplant. Außerdem werden neue Produktfeatures entwickelt.

Die komplexe zapptales Software verwandelt Instant Messaging Chats einfach und sicher in individuell gestaltete Bücher. Zapptales ist von Beginn an international aufgestellt und arbeiten mit spezialisierten Druck- und Logistikdienstleistern zusammen.

Bestellungen kamen bereits aus 27 Ländern, von Jamaica bis Australien. Neben hervorragenden Kundenfeedbacks kommen über 60 Medien-Erwähnungen in online, Print, TV und Radio hinzu.

Hier geht's zurück zur Kategorieübericht​​

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht​

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber WhatsApp: Die 13 besten Tipps & Tricks WhatsApp kann alles, was SMS und MMS können - und ist dabei viel günstiger. Wir zeigen Ihnen Tipps und Tricks, mit denen Sie den Dienst optimal…

WhatsApp Backup WhatsApp-Nachrichten auf ein neues Handy übertragen Das Übertragen des WhatsApp-Chatverlaufs auf ein neues Smartphone ist gar nicht so schwierig, wenn man weiß wie. Wir geben die Anleitung Schritt für… iOS und Android Microsoft veröffentlicht Apps für Outlook und Office Microsoft veröffentlicht die finale Version von Word, Excel und Powerpoint für Android. Dazu kommt eine Outlook-App für Android und iOS.

breakthrough 2018 award Kategorie: Apps und Mobile Services Von Wohnungssuche und Reise über Fitness bis hin zum Nachrichtenkonsum, diese Dienste wollen den Alltag einfacher machen. breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung.