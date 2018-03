© FITrate FITrate

Bei FITrate können die Mitglieder mit nur einer Mitgliedschaft über 35 Sportarten bei mehr als 200 Partnern in München, Nürnberg und Augsburg erleben. Von CrossFit & Klettern über Schwimmen & Skifahren bis Wellness & Yoga. Egal wo sie gerade sind - in der Nähe des Arbeitsplatzes, vor der Haustür, oder bei der Freundin ums Eck. Und das Ganze ohne Vertragslaufzeit, also jederzeit pausierbar oder kündbar.

Problem:

Der Markt für Sport und Welnessangebote ist nicht mehr zeitgemäß!

Begrenztes Sport und Wellnessangebot bei den meisten Anbietern Knebelveträge (12-24 Monate) Wenige Anbieter mit ausreichender geografische Abdeckung Geringe Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen

Lösung - FITrate

Mehr al 35 Sportarten bei über 200 Sport-und Wellnesspartnern Monatlich kündbar / pausierbar (keine versteckten Kosten) Sport, da wo DU bist! FITrate Community

Pricing:

Bei "Fitrate" zahlt der Kunde eine Pauschalgebühr und kann dann verschiedene Sportarten betreiben - von Klettern über Schwimmen bis hin zu Yoga. Es gibt drei verschiedene Arten von Mitgliedschaften: "Blue Member" (33 Euro/Monat), "Silver Member" (66 Euro/Monat) oder "Gold Member" (99 Euro/Monat). Als "Blue Member" sind die Aktivitäten noch auf vier Besuche im Monat begrenzt, beliebig oft kann man an den Fitrate-Team-Aktivitäten teilnehmen. Als "Silver Member" sind schon beliebig viele Besuche möglich, allerdings nur vier im selben Studio pro Monat. "Gold Member" haben jederzeit überall und beliebig oft Zugang.

Wettbewerb: Aggregatoren - Warum FITrate?

Größtes Sportangebot der Region inkl. Trendsportarten (Ski o.ä.)

Individualisiertes Angebot

Innovation (z.B. Sport Playlists)

Verknüpfung mit einer Community

IT Know-How Inhouse

Wir sind Überzeugungstäter und haben FITrate vor allem auch für uns und unsere Freunde gegründet. Wir lieben einfach Sport und Abwechslung und waren es leid, diese Leidenschaft nur mit vielen Einschränkungen ausleben zu können. Unser Ziel? Eine einzige Mitgliedschaft. Keine Aufnahmegebühr. Keine Vertragslaufzeiten. Aus dieser Idee wurde FITrate. Unser Antrieb ist es eine einzigartige Sport Community zu schaffen. Einfach. Vielseitig. Flexibel. Von dem ersten Konzeptpapier bis zum goLive vergingen knapp 5 Monate.

Aktuelle Zukunftsprojekte

Vertrieb von Sportsswear & Accessoires im Affiliate Model

Krankenkassenzertifizierung eines Großteil des Angebotes

"Der moderne Sportverein" - Integration einer APP basierenden sich selbststeuerenden Community

Produkterweiterung 1: Launch der Platinum Card

Produkterweiterung 2: Einführung Deutschlands erster kostenloser Sportmitgliedschaft

Expansion in weitere europäische Städte

Team

Vahid - Geschäftsführer (Master in BWL LMU München 2014, Berufserfahrung in Banking & Beratung)

Florian - Business Development (MBA, Berufserfahrung in Beratung und Management)

Jörg - IT & Finanzen (Dipl. W. Informatiker, Berufserfahrung in der Steuerbranche und als Unternehmer)

Hubi - Marketing & PR (Dipl. Sportjournalist, Redakteur und Reporter)

Geschäftsmodell

Wir vermarkten Überkapazitäten von Sport/ Fitness & Wellnessanlagen in einem Abo Model - FITrate Mitglieder zahlen einen festen monatlichen Beitrag und unsere Sportpartner werden pro Aktivität/ Besuch vergütet.

Weitere Produkte

B2B Geschäft inkl. Gesundheitsmanagement für Unternehmen

Vertrieb von Sportsswear & Accessoires im Affiliate Model

Marktüberblick DACH-Region

Umsatz Fitnessbranche (ca. 11 Mio. Mitglieder): 6,2 Mrd Euro

Umsatz Sportvereine (ca. 26 Mio. Mitglieder): 5,1 Mrd Euro

Jährliches Marktwachstum der DACH-Region von 5-8%

Erfolge bisher

Etablierung auf dem Heimatmarkt mit einem komplett gebootstrapten Unternehmen

Profibalität nach 9 Monaten

Abschluss der ersten Finanzierungsrunde

Herausforderungen

Die Überzeugungsarbeit bei unseren Partnern. Denn zu Beginn hatten wir ja kaum etwas vorzuweisen: keine Mitglieder, keine Mitarbeiter und nicht einmal eine Homepage. Wir haben uns also mit jedem unserer Partner persönlich getroffen und versucht, mit dem wichtigsten Argument zu punkten: unserer Idee. Mittlerweile haben sich daraus tolle Partnerschaften entwickelt und häufig schmunzeln wir und vor allem unsere Partner, wenn wir an die ersten Gespräche mit Teaser und Notizen zurückdenken.

