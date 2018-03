© timefact timefacts Logo​

Anzeige

timefacts (elunic GmbH)

Business-Software für Unternehmen, die mehr erreichen möchten.





DAS PROBLEM

Die Digitalisierung unseres Lebens verändert auf besonderer Weise auch unser Arbeiten. Es erfolgt eine immer größere Verschmelzung von Arbeit und Privatem.

Erhöhte Flexibilität und zunehmende Autonomie am Arbeitsplatz bringen große Herausforderungen mit sich. Vor allem der steigende Mangel an Transparenz und die unübersichtlichen Arbeitszeiten der Mitarbeiter erhöhen die Anforderungen an den Einzelnen.

Der Faktor Zeit wird mehr denn je zur knappen Ressource. Diese professionell und effizient zu managen wird zur größten Herausforderung der Zukunft – für den Einzelnen aber im Besonderen für Unternehmen.





DIE TIMEFACTS LÖSUNG

timefacts setzt dort an, wo die Hurden beim Thema Zeitmanagement bisher am stärksten waren. Anstatt den Faktor Zeit siloartig neben der tatsächlichen Arbeit zu behandeln, wird die Arbeitszeit mit timefacts in den Mittelpunkt gerückt und deren Erfassung in sämtliche Arbeitsabläufe integriert.

Statt ein Management-Maßnahme zur Mitarbeiter-Überwachung, wird die Zeiterfassung mit timefacts zum wesentlichen Tool für jeden Mitarbeiter und jedes Unternehmen: ein Tool, das eine bessere Selbsteinschätzung ermöglicht und dem Einzelnen dabei hilft, sich auf das Wesentlich zu konzentrieren.

Leicht zugänglich und einfach in der Bedienung: timefacts wird zur Standard-Anwendung für die konsequente Zeiterfassung im Unternehmen.





© elunic timefacts Dashboard Sidebar

DIE SOFTWARE

Effizient, intuitiv, smart: timefacts ist die intelligente Lösung für das Arbeitsmanagement der Zukunft. Dabei steht der Faktor Zeit im Mittelpunkt.

Die Vorteile des Projektmanagements verbunden mit flexiblen Collaboration-Tools in einer benutzerfreundlichen Anwendung: Die webbasierte Software ermöglicht die granulare Erfassung, Messung und Optimierung sämtlicher Arbeitsabläufe in Echtzeit – von überall und zu jederzeit. Dank der erhöhten Transparenz werden durchgängige Workflows ermöglicht und unternehmensweite Synergien erreicht. Der einzelne Mitarbeiter kann besser planen, effektiver arbeiten und seine Ziele schneller erreichen.





© elunic GmbH timefacts Ressourcenplanung Stats

Module

Als modulare Lösung wählen timefacts Kunden was für sie gerade entscheidend ist und modellieren so ihr persönliches timefacts: branchenspezifisch und zielorientiert.

Zwei Standard-Pakete werden außerdem angeboten: timefacts und timefacts für Dienstleister inkl. CRM und Abrechnungsmanagement.





TIMEFACTS

Arbeitszeiterfassung

Aufgabenverwaltung

Projekt Management & Controlling

Ressourcenplanung

Dokumentenverwaltung

Analyse & Reporting

TIMEFACTS FÜR DIENSTLEISTER

Arbeitszeiterfassung

Aufgabenverwaltung

Projekt Management & Controlling

Ressourcenplanung

Dokumentenverwaltung

Analyse & Reporting

CRM

Angebotserstellung

Projektabrechnung

1-Klick Zeiterfassung über die timefacts Sidebar

Zeiterfassung mit einem Klick: die timefacts Sidebar ist omnipräsent positionierbar und sofort einsatzbereit.

Aufgaben anlegen

Zeitlog starten oder nachtragen

Kollegen unterstützen

Projekte priorisieren

Aktivitäten anzeigen

Tasks beauftragen

Kommentare für Kollegen hinterlassen

Freigaben für Abrechnungen erteilen





© elunic GmbH timefacts Sidebar

Der timefacts Algorithmus

Mit timefacts haben Unternehmen nicht nur ein leistungsfähiges Projektmanagement- & Zeiterfassungstool an der Hand. Der einzigartige timefacts-Algorithmus analysiert die erfassten Arbeitsvorgänge, lernt aus bisherigen Projekten, identifiziert Verbesserungspotenzial und schlägt dem Benutzer Optimierungen in Echtzeit vor.

Anhand der generierten Vorhersagen sind Teams und einzelne Mitarbeiter in der Lage, sich besser auf Planabweichungen und unerwartete Ereignisse einzustellen – so werden beispielsweise Zusatzaufwände rechtzeitig kalkuliert, Engpässe vermieden und die Ressourcenallokation optimiert.

Diese bidirektionale Learning-Fähigkeit schafft ein agiles Arbeitsumfeld, das Benutzern dabei hilft, schneller, flexibler und effektiver zu arbeiten.





HINTERGRUND

Als Anbieter für Unternehmenssoftware stand elunic vor den gleichen Herausforderungen vieler Dienstleister:

Unübersichtliches Projektmanagement

Zeitaufwendige Arbeitszeiterfassung

Ineffiziente Ressourcenplanung

Fehleranfälligkeit & Unvollständigkeit

Over-Servicing

Aufwendige Abrechnung & Analyse





Um unsere Arbeit besser zu erfassen, messen und optimieren haben wir ein internes Tool entwickelt.

Basierende auf der eigenen SCALE Platform und mit viel Knowledge aus den bisherigen Projekten, wurde das elunic Admin Tool bereits nach wenigen Wochen für sämtliche Bereiche des Unternehmens übernommen.

DAS UNTERNEHMEN – elunic GmbH

2004 in München gegründet

30+ Mitarbeiter

2 Standorte (DE, USA)

1.8k abgeschlossene Projekte

600+ zufriedene Kunden

100+ Jahre kumulierte Projekterfahrung

Geschäftsführer, CEO: Jonas Schaub. Geschäftsführer, CTO: Benjamin Ullrich

DIE TECHNOLOGIE

Die elunic SCALE Platform, eine auf konsequenter Rekursion basierende neuartige Quellcode-Architektur zur Softwareentwicklung durch „Visual Coding“ nach dem Baukasten-Prinzip, liefert eine konkurrenzlos zukunftsfähige Technologie.

Maximale Effizienz durch hohe Implementierungsgeschwindigkeit

Optimale Flexibilität bei maximaler Stabilität

Größtmögliche Individualisierung auf Basis bewährter Standards

Vorteile:

Bis zu 80% schnelleres Coding

Bis zu 50% verkürzte Implementierungszeit

Bis zu 30% effizienterer Migrationsprozess

ELUNIC PRODUKTE & LÖSUNGEN

elunic ONE

Mit der elunic ONE Suite führen Unternehmen ihr ganzes Business digital mit einer einheitlichen Software. Die elunic One Suite bietet bewährte Standardmodule für alle wesentlichen Geschäftsbereiche: CRMWarenwirtschaft, PIM & Order ManagementeCommerce, Finance, HR, Projektmanagement, Zeiterfassung & Ticketing und BI & Analytics – On-Premise oder in der Cloud, für Mobile und Desktop.





Starhunter - starhunter.de

Starhunter ist die Online-Software für Personalberater. Die Branchenlösung für Headhunter bietet eine All-in-One Lösung, für Applicant-Tracking und Recruiting Projektverwaltung inkl. Faktura und Zeit- & Aufgabenverwaltung.





Individualsoftware

Nach unserem Credo „die Software passt sich Ihrem Unternehmen an, nicht Ihr Unternehmen sich an die Software“ entwickeln wir individuelle Softwarelösungen für dynamische Unternehmensanforderungen.

Ob anspruchsvolle Datenbank-Anwendungen, vollbedienbare Backend-Systeme für mobile Apps oder Web-Portale, Online-Communities und eCommerce-Plattformen: Individualsoftware von elunic bietet die optimale Lösung ohne technologische Grenzen.





elunic Full-Service Angebot

Weil es bei der Software-Entwicklung um mehr als nur die Programmierung geht, bietet elunic ein Full-Service Angebot an:

CONSULTING: Wir beraten Sie ganzheitlich und stehen bereits bei der Anforderungsanalyse an Ihrer Seite.

IMPLEMENTIERUNG: Unser eingespieltes Entwicklungs-Team entwickelt Ihre Software.

HOSTING: Wir kümmern uns um den Betrieb und das Hosting Ihrer Anwendung.

SUPPORT: Unser 1st Level Support steht Ihnen telefonisch und via Skype zur Verfügung.

TRAINING: Wir unterstützen Sie bei der Einführung und der Schulung Ihrer Anwender mit der neuen Applikation.





KONTAKT

Jonas Schaub

Geschäftsführer

js@elunic.com

089 – 416 173 737





elunic GmbH

Erika-Mann-Str. 23

80636 München

Telefon 089 – 416 173 730





info@elunic.com

https://www.timefacts.de/





Hier geht's zurück zur Kategorieübericht​​​



Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Tipps Android-Cache löschen - das steckt dahinter Wir sagen Ihnen, wann Sie welchen Android-Cache löschen sollten und was es mit dem Zwischenspeicher überhaupt auf sich hat.

Android-Fehler lösen Android-Smartphone geht nicht mehr an - was tun? Wenn Ihr Android-Gerät nicht mehr angeht, ist guter Rat teuer. Wir zeigen Ihnen Tricks, mit denen Sie Ihr Smartphone oder Tablet wieder zum Leben… Handy orten, SIM sperren, Daten löschen Smartphone verloren - das können Sie tun Was tun, wenn das Smartphone verloren geht? Wir verraten, wie Sie das Handy orten, die SIM sperren oder wichtige Daten fernlöschen können.

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.