Das Snackboard

Gesunde Konferenzsnacks fürs Büro, Messen und Events statt langweilige Konferenzkekse! Die Lösung: das Snackboard von wellnuss Premium Snacks.

Wir von wellnuss Premium Snacks glauben, es ist Zeit für eine moderne Snackkultur. Deshalb haben wir für Sie zusammen mit unseren Kunden, Designern und einer Tischlerei das Snackboard-System entwickelt.

Das Set gibt es in zwei Farbvarianten - buche natur und schwarz lackiert - und zwei Größenoptionen mit Stellplätzchen für bis zu 5 Karaffen.

Wir wollen Ihnen helfen, noch mehr Eleganz und Genuss in Ihre Meetings, auf Ihre Events und Messeauftritte zu bringen. In stilvollen Karaffen auf einem maßgefertigten Snackboard erfahren Ihre Gäste einen neuen, edlen Snackgenuss. Die Snacks werden in hygienischen Karaffen gefüllt und präsentiert. Mit dem praktischen Korken können Sie die Karaffen verschließen und die Snacks wiederverwenden.

Die Snacks werden berührungsfrei aus der Karaffe in die Porzellanschälchen gegeben.

Preisbeispiele: Die Variante 'Snackboard mit 2 Karaffen und 2 Schälchen' liegt bei 42,95 Euro. Eine größere Variante 'Snackboard mit 4 Karaffen und 4 Schälchen' liegt bei 64,95 Euro.

Gegründet wurde wellnuss Premium Snacks 2011 von Achim Stephan. Seit 2014 unterstützt Wolfgang Kuhn als Key Account Manager das Unternehmen. Svenja Garrelts ist seit 2015 als Sales Manager an Bord. Im Januar 2016 kam Amely Heincke als Marketing Manager dazu und im März 2016 vervollständigten Inga Schröder und Malte Wietbrauk - beide Key Account Manager - das derzeitige Team.

Der Fokus liegt bei wellnuss Premium Snacks auf den Firmenkunden. Neben dem Snackboard als Konferenz- und Eventlösung, bietet wellnuss einige Lösungen im Bereich der Werbegeschenke - 'stilvolle Werbegeschenke mit Ihrem Logo'! Wir von wellnuss Premium Snacks wollen dem Kunden helfen, einen guten Eindruck zu hinterlassen: Für alle, die bei kleinen und großen Aufmerksamkeiten Wert auf höchste Qualität legen, haben wir mit unserem Team aus Feinschmeckern und Designern ein Portfolio an personalisierbarem Präsenten entwickelt.

Das Ergebnis sind Werbeträger mit Aufmerksamkeits-Garantie und Langzeit-Werbeeffekt, die sowohl durch edle Optik als auch durch den hochwertigen Inhalt überzeugen. Alle Geschenke kann der Kunde mit seinem Logo veredeln lassen. Wenn der Kunde es wünscht, übernehmen wir auch den Versand an die Empfänger - inklusive das Beilegen einer Grußkarte.

Das besondere Reinheitsgebot von wellnuss: Alle Snacks sind ohne Zusatz von Konservierungsstoffen, Farbstoffen, künstlichen Aromen und frei von Gentechnik. Viele Rohprodukte kommen 100 Prozent naturbelassen in die Tüte. Ein Garant für knackige Nüsse, fruchtiges Trockenobst und verführerische Schokolade in 16 unterschiedlichen Kompositionen.

