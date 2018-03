Kaum Alternativen zum neuen iPad

© Apple Apple iPad Mini

Um zu verdeutlichen, in welche Bredouille Apple die anderen Tablet-Hersteller gebracht hat, muss man sich nur einmal anschauen, was ein aktuelles Top-Tablet wie das Galaxy Tab 10.1N von Samsung bei einem Online-Preisvergleich wie guenstiger kostet: Für die 16-Gigabyte-Version ohne UMTS bezahlt man locker 410 Euro.Das iPad 2 kostet in der vergleichbaren Variante nur 399 Euro, weil Apple den Preis mit der Präsentation des Nachfolgers gesenkt hat. Ein Gerät, das bis dato als Tablet-Referenz galt - sowohl im Hinblick auf die Bedienung als auch auf das App-Angebot und das Design - kostet jetzt weniger als ein Top-Modell der Konkurrenz. Für Samsung wird es jetzt sehr schwer werden, noch viele Käufer für das Tab zu finden.

Aber es kommt noch schlimmer: Mit 499 Euro kostet das neue iPad nur knapp 90 Euro mehr. Für diesen Aufpreis erhält der Kunde nicht einfach nur ein Produkt, das technisch in der Oberliga spielt, sondern vielmehr mit dem schärfsten Display ausgestattet ist, das der Markt jemals gesehen hat. Wer ein Tablet sucht, kommt momentan kaum um die Kultfirma aus Cupertino herum. Apple kombiniert mit dem neuen iPad die aktuell beste Hardware mit einem intuitiven Betriebssystem, das die meisten Tablet-optimierten Apps im Angebot hat. Und das alles zu einem Preis, der nicht günstig, aber akzeptabel ist. Es ist eigentlich egal, ob man die Hard- oder die Software betrachtet: Von Apple sieht die Konkurrenz wieder einmal nur die Rücklichter. Dabei fällt es ihr nicht nur schwer, preislich mitzuhalten, sie liegt auch technisch weit hinten. Die ersten Tablets, die eine vergleichbar hohe Auflösung wie das neue iPad bieten, werden erst für Mitte 2012 erwartet. Bis dahin hat Apple sein neues Tablet bereits millionenfach verkauft und seine Monopolstellung in diesem boomenden Markt weiter zementiert. Es ist jetzt schon abzusehen, dass das Unternehmen hier in den nächsten Jahren eine dominante Rolle spielen wird. Erst mit Windows 8 besteht zumindest die kleine Chance, diese Vormachtstellung aufzubrechen.

