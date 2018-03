© Archiv Dauertest Sony Ericsson C905

Wer die Vorzüge eines Smartphones zu schätzen gelernt hat, geht nur ungern den Schritt zurück zu einem Handy mit proprietärem Betriebssystem.

Das C905 ist vor allem ein Kamerahandy

Wer sich an an die große Ausstattung eines Smartphones und vor allem die Möglichkeit, mit Software den Funktionsumfang im Zweifelsfall einfach erweitern oder verbessern zu können, gewöhnt hat, bricht beim Gedanken, sich die nächsten Wochen auf ein "normales" Handy einlassen zu müssen, nicht gerade in Begeisterungsstürme aus.

Denn in Sachen Smartphones hat Sony Ericsson im Moment nicht viel zu bieten und auch beim aktuellen Topgerät der Cybershot-Reihe setzt der Hersteller lieber auf seine proprietäre Benutzeroberfläche, die sich lediglich mit Java-Programmen erweitern lässt.

Die Skepsis hielt im Falle des C905 allerdings nicht lange an. Neben der gelungenen Kamera bietet das Handy Wireless LAN sowie einen GPS-Empfänger und insgesamt eine Ausstattung, die man eher bei einem Smartphone vermuten würde.

