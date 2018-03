© Keks Kreator Logo Keks Kreator Logo

Mein - Gregor Stapper - Startup "Keks Kreator" wurde am 10.10.2015 gegründet und ist am 01.01.2016 live gegangen. Die Plattform ermöglicht es dem User erstmals (und weltweit einzigartig!) individuell geprägte Kekse in verschiedenen Formen, Geschmacksrichtungen und Verpackungsarten zu bestellen. Die Kekse werden traditionell-handwerklich ohne Zusatz-, Farb- oder Konservierungsstoffe hergestellt. Eine weitere Besonderheit ist die geringe Mindestmenge mit 750g/ 75 Stück pro Verpackungseinheit. Preislich liegt eine VE, Butter-Vanille mit Prägung nach Wunsch, einzeln verpackt bei 19,90€ inkl. Steuern, Versand ist kostenlos, es gibt keine Klischeekosten. Dieser kalkulierte Preis ermöglicht Märkte im Bereich B2C als B2B. Aber auch größere, namhafte Kunden zählen zu meinen Abnehmern (siehe Referenzen auf der Homepage).



Ich selbst, als Konditor und Bäckermeister, bin Inhaber und Betreiber des “Keks Kreators“. Meine Firmierung „German Bakery Stapper“ fungiert dabei als Basis. Ich möchte auch in Zukunft noch weitere digitale Neuerungen beim Einkaufsverhalten mit dem traditionellen Handwerk kombinieren. Das Handwerk 4.0 sozusagen!



Zur Verwirklichung meiner Idee war sowohl eine handwerkliche (Teig ohne Zusatzstoffe, der Konturen hält) als auch eine maschinenbauliche Erfindung (Maschine zur rationellen Herstellung der Kekse mit Konturen als Positivprägung) nötig. Ein vergleichbares Produkt gibt es derzeit auf dem Markt nicht. Die Idee zum “Keks Kreator“ kam mir im Ausland. Ich habe in verschiedenen Bäckereien in den USA, Japan und Neuseeland gearbeitet und den Stellenwert des deutschen Handwerks im Ausland kennengelernt. Daraufhin habe ich mir verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie ich ein deutsches Handwerksprodukt mit dem heutigen Einkaufsverhalten kombinieren könnte (Onlinebestellung, Bezahlung online, Zustellung durch Versand, individuell konfigurierbares Produkt in Kleinstmengen zu marktfähigen Preisen).



Mit meinem Handwerksprojekt konnte bereits nach einem Monat ein 4-stelliger Umsatz erwirtschaftet werden. Im Folgemonat berichteten diverse Medien über meine Idee (RTL West, WAZ, WP, Radio usw.), dadurch erreichte ich eine hohe Reichweite, die es mir ermöglichte, meine Kekse deutschlandweit zu verkaufen. Zusätzlich konnte ich den “Gründerpreis Südwestfalen“ im Jahr 2016 gewinnen, wodurch auch große Zeitungen über mein Startup berichteten (FAZ, Süddeutsche etc.). Keks Kreator ist komplett Cash-Flow finanziert und konnte im ersten Geschäftsjahr einen sechsstelligen Umsatz erwirtschaften. Im Moment besteht das Team aus mir und zwei Mitarbeitern, war aber 2016 eine reine one-man-show. Im laufenden Jahr habe ich die Produktion nochmals optimiert, sodass ich nun täglich noch mehr Kundenbestellungen bearbeiten kann.



Außerdem habe ich die Seite optimiert, um ein kundenorientierteres Bestellen zu ermöglichen. Weiter habe ich einen Backtruck gebaut (mehr auf der Homepage), der in Kürze meine Marke auf Messen, Märkten und Events transportieren und publizieren soll. In dem Truck wird sogar gebacken; ein Nostalgieofen ist integriert. Für die Zukunft würde ich mein kleines Handwerksstartup gerne weiter ausbauen, meine Reichweite und Bekanntheit steigern und viele Leute mit meinen Keksen beglücken.:)



