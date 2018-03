Kleine Formatkunde

MP3

Auch wenn das bekannteste aller digitalen Musikformate erst ab 1995 die Welt der Plattenlabel revolutioniert hat, wurde in Deutschland bereits seit 1982 daran geforscht - am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Erlangen. Karl-Heinz Brandenburg und sein Team schufen schließlich eine Kodierung, die durch das Weglassen akustischer Signale sehr viel Platz spart.

Doch keine Angst: Die ausgeschiedenen Signale können die meisten Menschen ohnehin nicht wahrnehmen, die Reduktion der Datenmenge um den Faktor 10 hat also keinen Einfluss auf die Komposition an sich. Für den MP3-Standard spricht seine große Verbreitung: Ob Handy oder iPod, ob Windows, Linux oder Mac - beinahe alle Geräte verstehen sich darauf.

Außerdem steht das MP3-Format für maximale Freiheit in Sachen Nutzungsrechte. Dafür sind MP3- Songs längst nicht so effizient komprimiert wie bei den Konkurrenzformaten - qualitativ hochwertige MP3-Daten mit 256 kbit/s und mehr sind meist recht groß (über 7 MB) und damit unpassend für Handys mit begrenzten Ressourcen.

AAC

Nach dem Advanced-Audio-Coding-Verfahren komprimierte digitale Musik gibt es mit verschiedenen Dateiendungen - neben dem offensichtlichen .aac sind auch noch die weit verbreiteten Container- Formate .m4a und .m4p im Einsatz. Letzteres erlaubt die Anwendung von Kopierschutztechnik wie Apples FairPlay genanntes DRM-System, das bei geschützten Inhalten aus dem iTunes Music Store zum Einsatz kommt.

Das neuere AAC+ liefert bei niedrigen Bitraten höhere Soundqualität und kommt daher vor allem für mobile Downloads etwa bei Vodafone zum Einsatz. AAC-Songs klingen bei gleicher Größe besser als MP3-Hits, oder anders gesagt: Bei gleicher Qualität spart AAC dank effizienterer Verfahren Platz.

Als digitales Musik-Format mit dem offiziellem Segen eines ISO-Standards genießt AAC gerade bei Mobiltelefonen eine sehr hohe Verbreitung. Dafür spielt nicht jede Musiksoftware am Computer AAC-Songs ab; außerdem nervt, dass Apples AAC-Kopierschutz gekaufte Musik aus dem iTunes Music Store nur auf iPods und iPhones zum Klingen bringt.

WMA

Der Windows Media Audio Standard stammt - nomen est omen - aus dem Hause Microsoft. Im Wesentlichen arbeitet das Kompressionsverfahren genauso gut oder schlecht wie beim Konkurrenten MP3 - folgerichtig sind WMA-Songs häufig mit höheren Bitraten ab 192 kbit/s anzutreffen.

Aufgrund seiner Kompatibilität zu dem ebenfalls von Microsoft angebotenen und meistgenutzten Kopierschutzsystem hat sich das WMA-Format als Defacto-Standard für den Verkauf kopiergeschützter Musik etabliert; neben Apple tanzt hier lediglich noch Real Networks mit seinem Musikshop aus der Reihe.

Dank dieser Dominanz kann WMA-Kaufmusik - anders als iTunes-Songs - auf vielen verschiedenen Endgeräten abgespielt werden; die meisten MP3-Player (!) unterstützen das WMA-Kopierschutzsystem.

Andererseits ist WMA unter Handys wegen hoher Lizenzgebühren deutlich weniger verbreitet. Dazu kommt, dass das digitale Rechtemanagement aus Redmond sehr rigide mit Ihren Nutzungsrechten umgeht - es erfasst genau, wie oft ein Song abgespielt oder gebrannt wird.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Akku-Tipps: Batterie-Laufzeit verbessern Irrtümer und wichtige Tipps bei der Akkupflege Wie pflegt man eine Handy-Akku? connect klärt die häufigsten Irrtümer auf und verrät die drei entscheidenden Tipps zur Akkupflege.

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Tipps & Tricks WLAN-Kanal ändern: So geht's Bei der WLAN-Suche empfangen Sie die Nachbarnetze stärker als Ihr eigenes? Wir zeigen, wie Sie mit einem Kanalwechsel dafür sorgen können, dass…

iPhone-Speicher voll? So erweitern Sie den iPhone-Speicher Ihr iPhone ist voll? Kein Problem: Mit diesen 7 Tipps schaffen Sie mehr Speicherplatz auf iPhone und iPad. Ortungsdienste auf Smartphones Handy orten - so geht's Welche Möglichkeiten gibt es, ein Handy zu orten? Was ist erlaubt? Worauf müssen Sie beim Orten des Smartphones achten?