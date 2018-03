Kleines Lexikon der Navigation

"Assisted Global Positioning System". Beschleunigt die Positionsbestimmung von GPS-Empfängern, indem es die Suche nach geeigneten Satellitensignalen mit zahlreichen Informationen unterstützt. Der Begriff AGPS wird auch in Zusammenhang mit Diensten wie Fahrzeugüberwachung oder Notruflokalisierung verwendet.

Cell-ID: Ermöglicht die exakte Identifikation derjenigen Mobilfunkzelle, in welcher ein Mobiltelefon eingebucht ist.

Ephemeriden: Eine Tabelle, welche die Positionen eines sich bewegenden astronomischen Objekts auflistet. Das griechische Grundwort lautet ephemeros und bedeutet etwa "für einen Tag". Ephemeriden gibt's sowohl in der Raumfahrt als auch in der Himmelsmechanik, außerdem in der Astrologie. Ephemeriden für Navigationssatelliten bieten die Positionsdaten künstlicher Erdtrabanten für einen oder mehrere Tage an.

GPRS: "General Packet Radio Service". Bei GPRS handelt es sich um einen paketorientierten Übertragungsdienst für Daten. Er wird in Verbindung mit Mobilfunk eingesetzt.

GPS: "Global Positioning System", ein weltweites, satellitengestütztes Navigationssystem mit 31 amerikanischen NAVSTAR-Satelliten zur Positionsbestimmung und Zeitmessung.

Mobilfunkzelle: Mobilfunknetze sind wie Waben, also in einer Zellenstruktur aufgebaut. In dichtbesiedelten Ballungszentren oder großen Städten sind die einzelnen Zellen relativ klein; manchmal liegt ihr Durchmesser unter 100 Metern. In kleinen Städten sowie in ländlichen Gebieten können Mobilfunkzellen hingegen mehrere Kilometer groß sein.

Nokia Maps: Nokia Maps ist ein kostenloses Angebot des Handy-Giganten Nokia, mit dem sich Kartendaten und Anweisungen für Routen aufs Handy laden lassen.

TTFF: "Time to first fix". Zeitraum zwischen Einschalten und erster Positionsbestimmung eines GPS-Empfängers. Wird in Sekunden angegeben und lässt sich unterscheiden nach Kaltstart, Warmstart oder Hotstart (Stand-by).

UMTS: "Universal Mobile Telecommunications System". UMTS bezeichnet den Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G). Im Vergleich zum herkömmlichen Mobilfunksystem GSM ermöglicht UMTS deutlich höhere Datenübertragungsraten (384 kbit/s bis 7,2 mbit/s).