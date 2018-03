Komfortfunktionen im Netz

Diese Funktionen bieten ISDN- und Analog-Netz - und so bedienen Sie sie per analoger Tonwahl

Anklopfen/ParkenKommt ein weiterer Anruf an, während Sie telefonieren, hören Sie einen Anklopfton. Sie können dann das ursprüngliche Gespräch "parken" und den zweiten Anruf annehmen. Bei Bedarf können Sie mehrfach hin und her wechseln.Aktivieren: *43# Deaktivieren: #43# Anklopfenden Ruf abweisen: R 0 Zur jeweils anderen Verbindung wechseln: R 2 Aktuelles Gespräch beenden: R 1DreierkonferenzBei bestehendem Gespräch parken Sie die erste Verbindung und rufen einen zweiten Teilnehmer an. Beide Gespräche lassen sich dann zusammenschalten, sodass alle drei Teilnehmer sich hören und miteinander sprechen können.Zweite Verbindung herstellen: R-Taste drücken, Sonderwählton abwarten, Rufnummer wählen (oder mit R 2 Anklopfen annehmen) Zusammenschalten: R 3RufnummernanzeigeAuf geeigneten Telefonen sehen Sie beim Klingeln die Rufnummer des Anrufers im Display. Auch Ihre Rufnummer erscheint beim Empfänger Ihrer Anrufe. Die Rufnummernübermittlung lässt sich fallweise oder ständig unterdrücken.Fallweise unterdrücken: *31* bei Arcor/*31# bei T-Home, Zielrufnummer wählen Ständig unterdrücken: Formlosen Auftrag beim zuständigen Anbieter stellenAnrufweiterschaltungWie vom Handy gewohnt, können Sie ankommende Anrufe von Ihrem Festnetz-anschluss auf andere Rufnummern umleiten. Bei Nichtmelden und Besetzt sind verschiedene Ziele möglich. "Umleitung sofort" leitet alle Rufe weiter.Aktivieren: *21* sofort, *61* Umleitung nach 15/20 Sek., *67* Umleitung bei Besetzt; dann Zielrufnummer; dann # Deaktivieren: #21# bzw. #61# bzw. #67#Rückruf bei NichtmeldenNimmt niemand ab (auch kein Anrufbeantworter), programmieren Sie einen Rückrufwunsch. Sie werden dann benachrichtigt, wenn der Teilnehmer sein Telefon wieder benutzt hat.(Bedienung wie Rückruf bei Besetzt:) Aktivieren: R-Taste drücken, Wählton abwarten, *37# und auflegen Programmierten Rückruf deaktivieren: #37#

