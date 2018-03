© konato

1. Beschreibung des Produkts/ Dienstleistung (Problem, Lösung, Zielgruppe, Preis, Abgrenzung zu Konkurrenzprodukten)

Die Konato GmbH ermöglicht Unternehmen, die Geschäftsbereiche Vertrieb und Controlling in neuen digitalen Lösungen abzubilden und zu optimieren. Die Unternehmen erhalten so völlig neuen Möglichkeiten, die Kosten zu senken, Qualitäten dramatisch zu verbessern und so die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft sicherzustellen. Zusätzlich prüfen wir, ob das aktuelle Geschäftsmodell in Zukunft noch tragfähig ist oder dringend verändert werden muss.

Konato bietet dabei immer die komplette Lösung: Strategie, Content & Technik aus einer Hand. So tragen wir dazu bei, dass Unternehmen erfolgreich einen Schritt in die Zukunft gehen.

Unser Potenzial besteht überall da, wo bezahlbare Lösungen für die Geschäftsbereiche Vertrieb und Controlling, in Start-Ups und Mittelständischen Unternehmen, etabliert werden sollen. Wir verhelfen Unternehmen somit dazu, effizienter zu sein als die Konkurrenz. Bisher haben wir keinen Wettbewerber gefunden, der das anbietet, was wir anbieten.

2. Story hinter Produkt/ Dienstleistung (wie kam die Idee zustande, Dauer von Idee bis Launch)

Digitalisierung ist unserer Meinung nach mehr als nur die Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten. Sie wird für Unternehmen zum entscheidenden Erfolgsfaktor der Zukunft wenn es darum geht, das Geschäftsmodell als Ganzes zu verändern, sowie die einzelnen Geschäftsbereiche an die neuen Anforderungen der Märkte anzupassen. Jedoch ist das bei vielen Unternehmen noch nicht angekommen. Das ist die Erkenntnis, die zur Gründung der Konato GmbH geführt hat.

3. Ausblick/ Weiterentwicklungen

Jede Lösung wird individuell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten und ermöglicht gerade im Bereich Vertrieb eine signifikate Reduktion der Kosten. Auch nach der Etablierung beim Kunden haben diese die Möglichkeit dauerhaft begleitet zu werden. Somit ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung und dauerhafte Anpassung des Systems möglich.

Zudem arbeiten wir am Ausbau unseres Controlling Produktes welches 2018 voll einsetzbar sein soll.

4. Team

Um unsere Mission umzusetzen, vereint das Team hinter Konato Kompetenzen aus Vertrieb, Programmierung, Geschäftsmodellentwicklung und Marketing. Unseren Sitz haben wir in Dortmund, ein moderner Standort der bedeutend ist für seine starke Digital- & IT-Community. Als nächste Niederlassung haben wir Hamburg avisiert und auch mit Multiplikatoren in New York City werden aktuell Gespräche über eine Internationalisierungsstrategie geführt.

Nicole Werhausen

Nicole Werhausen ist als Gründerin und Geschäftsführerin die treibende Kraft hinter der Konato GmbH. Als Absolventin der renommierten Universität RWTH-Aachen verfügt sie über zehn Jahre Berufserfahrung – mit dem Schwerpunkt Unternehmensentwicklung von mittelständischen Unternehmen, ist Mitglied in diversen Netzwerken und wurde aufgrund ihres Engagements unter die besten zehn Unternehmerinnen der Stadt Dortmund gewählt (Dortmunder Unternehmerinnenpreis 2016). Neben der Leitung der Konato GmbH führt sie als Vorstand die Werhausen AG, woraus sie laufend Impulse über die Bedürfnisse und Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen extrahiert.

5. Geschäftsmodell/ weitere Produkte/ Dienstleistungen



© konato konato Produktübersicht

Vertrieb:



Mit dem Konato Sales.Check bilden wir den Vertriebsprozess online ab. Über ein komplexes online Fragenmodell ist eine genaue Auswertung und Analyse der Kundenbedürfnisse möglich.

Controlling (ab 2018):

Mit der Konato Controlling-Lösung liefern wir Unternehmen Informationen für Verbesserungspotenziale. Auf Basis der vorhandenen Buchhaltung wird eine digitale Controlling-Lösung erstellt die, die Basis für eine optimale Unternehmenssteuerung liefert.

Geschäftsmodellentwicklung

Als Expertenteam aus Strategen und IT-Experten durchleuchten wir ihr Geschäftsmodell ganz individuell und konzipieren in einem ersten Schritt gemeinsam mit Ihnen die Lösung für die Zukunft auf Grundlage der digitalen Möglichkeiten. Auf Wunsch begleiten wir Unternehmen auch bei der Umsetzung von neuen Lösungen – sodass ein digitaler Wandel optimal gelingen kann.

6. Marktüberblick

Zu unserer Hauptkundengruppe gehören Startups und mittelständische Unternehmen, welche aktuell hohe Vertriebskosten zu tragen haben und ihren Vertrieb optimieren möchten. Gleichzeitig ermöglichen wir vor allem kleineren Unternehmen durch unsere Controlling-Lösung eine bezahlbare, digitale Auswertung Ihrer Buchhaltung. Wenn man bedenkt, dass circa 99% aller Unternehmen zum Bereich der KMU zählen – umfasst unser Produkt somit einen extrem hohen Markt.





7. Größte Erfolge bisher

Um Juni hatten wie die Chance am Programm „Startup New York – NRW“ der German Chamber of Commerce in New York City und der IHK´s aus NRW teilzunehmen. Innerhalb von einer Woche hatten wir die Chance das Startup Ökösystem kennenzulernen und einmalige Erfahrungen und Kontakte zu sammeln. Highlight neben zahlreichen Coachings und Working Sessions war die Pitch Night im beeindruckenden SAP Büro im Hudson Yards Tower. Unter dem Thema „Hackers & Hefeweizen“, bekamen alle teilnehmenden Startups die Chance vor Investoren zu pitchen. Hier konnte Konato als Gewinner der Pitch Night überzeugen.

Zu unseren bislang größten Auftraggebern gehört die WERT GmbH – dort haben wir ein komplexes Vertriebsportal etabliert durch das es möglich ist gewerbliche Abfälle zu analysieren. Somit erleichtern wir dem überlasteten Verrieb die erste Kontaktaufnahme mit Kunden und liefern dem Endkunden gleichzeitig die Möglichkeit gemäß der neuen Gewerbeabfallverordnung seinen Abfall ordnungsgemäß zu dokumentieren.

Aktuell verhandeln wir mit weiteren Kunden am Markt.

Auszug Produktübersicht

www.lösungsbox.de

www.zahnbox.info

www.mehrwertbox.hamburg

8. & 9. Herausforderungen bisher/ in Zukunft/ Ausblick

Zu unseren Herausforderungen gehören das Formen eines Kernteams und die Führung der externen Programmierer um somit Start in das internationale Geschäft zu ermöglichen. Unsere Aufgabe ist es unser Geschäftsmodell skalierbar zu machen und stabile Vertriebswege zu etablieren um mit den richtigen Partnern unseren Markteintritt zu festigen.

Der Vertrieb und auch das Controlling-Systemen bilden einen höchst umfangreichen Kostenfaktor für viele Unternehmen, wir können die Vertriebsarbeit quasi überall unterstützen und unsere Controlling-Lösung sowohl an kleine als auch mittlere Unternehmen liefern und bezahlbare Perspektiven schaffen umso zukünftig allen Unternehmen eine Chance auf eine optimale digitale Zukunft zu ermöglichen.

