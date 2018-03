Kostenlose Flappy Bird Alternativen für iPhone und Android

© Hersteller Flappy Bird

Kostenlose Alternativen zu Flappy Bird sind gefragt, denn die Verwirrung war groß, als Dong Nguyen, der Entwickler von Flappy Bird bekannt gab, die App vom Markt zu nehmen. Um das simple Spiel mit dem fliegenden Vogel war in sehr kurzer Zeit ein regelrechter Hype entstanden. Die Gründe für das Aus der App sind bisher nicht endgültig geklärt. Flappy Bird soll dem Entwickler täglich rund 50.000 US-Dollar eingebracht haben.

Auf der Suche nach Alternativen mit einem ähnlichen Spielkonzept stehen User nun vor der Qual der Wahl. Tatsächlich strotzen die Stores nur so vor Titeln mit ähnlichen Namen und Konzepten. Von leicht bekleideten Superhelden über Flugzeuge bis hin zu fliegenden Schweinen, findet man alles, was auch nur ansatzweise an das Flappy-Bird-Original erinnert. Dementsprechend schwankt die Qualität der Spiele stark und spiegelt nicht selten die verzweifelten Versuche der Entwickler wider, mit schnell erstellten, schlechten Kopien eine Scheibe vom Kuchen abzubekommen.

Damit Sie in der Menge der Auswahl eine gute Alternative finden, haben wir uns die Nachmacher einmal angesehen und geben in der Galerie unsere Einschätzung ab:

Anzeige

Bildergalerie

Anzeige

Mehr zum Thema Blitzer-Apps Die besten Radarwarner-Apps für Android und iPhone Mit Radarwarner-Apps sparen Sie Bußgelder und vermeiden Punkte in Flensburg. Was spricht für und was gegen den Einsatz dieser Apps?

Android- und iOS-App Remote Desktop App: Windows fernsteuern Mit Microsoft neuer Remote Desktop App können Sie Windows per Smartphone und Tablet steuern. Dadurch werden auch das iPad oder ein Nexus 7 zu einer… Streaming-Dienst und Musik-App 8tracks Musik-App im Test 8tracks ist soziales Musikhören: Die Wiedergabelisten werden von Menschen gemacht, zu hören gibt es Top-Hits und Unbekanntes.

App für Android und iOS Bilder bearbeiten mit Aviary Wir zeigen in 5 Schritten, wie Sie mit Aviary Bilder auf Smartphone oder Tablet bearbeiten. Die App gibt es kostenlos für iOS und Android. iOS & Android In-App-Käufe deaktivieren - so geht's Viele zunächst kostenlose Apps und Spiele werden durch In-App-Käufe im Nachhinein noch richtig teuer. So deaktivieren Sie die In-App-Käufe.