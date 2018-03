Kostenlose Bildverwaltung- und Bearbeitung: Picasa

Google strebt die Weltherrschaft an. Das kann man nun finden, wie man will, aber als Fotoamateur kommt man nicht umhin, Googles kostenlosem Bildbetrachter Picasa etwas Aufmerksamkeit zu schenken.

Picasa bringt Ordnung in die Fotosammlung, indem es die auf dem Computer gespeicherten Bilder als Miniaturen darstellt und nach Ordner und Datum sortiert. Ohne weiteres Zutun sind so viele Bilder schnell gefunden. Freude macht zudem die sehr flüssige Navigation durch den Bilderbestand, beispielsweise per Mausrad. Auch die Bedienung ist denkbar einfach und übersichtlich. Die zusätzlich mögliche Verschlagwortung der Fotos macht Picasa zum idealen Bildverwaltungstool für Amateure und Hobbyfotografen.

Kleine Korrekturen sind drin

Die Bearbeitungsfunktionen beschränken sich bei Picasa auf wenige Funktionen, aber diese Einfachheit hat durchaus ihren Charme, da kleinere Bildkorrekturen so sehr einfach sind. Praktisch sind auch die schon integrierten Links zu Bilderdiensten, über die man aus Picasa heraus die Bilder sofort online bestellen kann. http://picasa.google.com

