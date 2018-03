Report: Die 100-dB-Lüge

Lautheit-Tricks

Popmusik wird - auch von Radiostationen - oft auf maximal empfundene Lautheit bei möglichst elektrisch konstantem Pegel getrimmt. Effektgeräte wie Exciter und Optimods nutzen die Eigenschaften des Gehörs schamlos aus: Dynamik wird zusammengepresst, Impulse werden zugunsten eines höheren Durchschnitts gekappt, Tiefbässe per Hochpassfilter abgeschnitten, Oberbässe durch Prozessoren zum längeren Nachschwingen gebracht; Exciter produzieren künstliche Verzerrungen und damit ein helleres, lauteres Klangbild im Brillanzbereich.

Neuere Methoden wie MP3Gain nutzen auch akustische Verdeckungseffekte, um Frequenzen aus dem Gemisch zu eliminieren, die das Gehör nicht wahrnehmen kann. All dies führt nicht nur zu einer völligen Beschneidung des Musikmaterials, sondern theoretisch auch zu einer stärkeren Schädigung des Gehörs, ohne die Pegel-Limitierungen überschreiten zu müssen. Die - von der Politik gut gemeinte - Lautstärkebegrenzung kann bei denen, für die sie gedacht war, also überhaupt nichts ausrichten. Dafür verärgert sie diejenigen, die mit ihrem iPod auch Klassik und Jazz hören wollen, und verleidet ihnen den Musikgenuss.

Was Sie dagegen tun können? Wer das Problem nicht gleich seinem Bundestagsabgeordneten erklären will - was AUDIO ausdrücklich unterstützt -, erhält auf Tipps und Tricks rund ums iPod-Hacken und die Auswahl eines wirkungsgradstarken Kopfhörers.

