Dashboard

Wörtlich übersetzt ist dies ein Armaturenbrett, gemeint ist beim Mobilfunk aber die Einstell- und Treibersoftware, die den Zugriff des Datenmodems aufs Netz regelt. Sie kann bei schlechter Optimierung einiges an Geschwindigkeit kosten.

Mobile-to-Mobile

Bei der Messung von Mobilfunkverbindungen wurde in der Regel der Übertragungsweg von einem Handy zu einem Festnetzanschluss betrachtet. Die steigende Handynutzung macht aber Handy-zu-Handy-Gespräche immer wahrscheinlicher. Daher ist es sinnvoll, diese kritischere Verbindungsart zu messen. Das geschieht natürlich mit beiden Endgeräten im gleichen zu messenden Netz. Erwähnenswert ist, dass mit diesem Messauf-bau bei optimalen Mobilfunkverbindungen MOS-Werte von 3,4 gemessen werden.

MOS

Der Mean Opinion Score ist eine mathematische Abbildung der von vielen Menschen empfundenen Sprachqualität. In der Telekommunikation dient er zur Bewertung von Verbindungen. Niedrige Werte stehen für schwere Verständlichkeit.

Sprachsample

Das für den Test der Sprachqualität deutscher Mobilfunknetze benutzte Sprachfragment ist ein Standardsatz von fünf Sekunden Länge, der zur Hälfte von zwei verschiedenen Frauen und zur anderen Hälfte von zwei verschiedenen Männern gesprochen wird.

TCP

Das Transmission Control Protocol ist das elementare Protokoll zur Steuerung der Datenübertragung in Datennetzen. Für Anwendungen wie Internet-Access und E-Mail müssen untergeordnete Protokolle unterstützt werden.

Datentransferraten

Um die Verfälschung der Durchschnittswerte durch einzelne Spitzenwerte zu verhindern, nutzt P3 communications zwei Methoden. Für die Dienste-Messungen werden zunächst nur die Zeiten der Up- oder Downloads gemessen und später gemittelt. Teilt man die übertragene Datenmenge durch die so berechnete Zeit, kommt ein weitgehend bereinigter Mittelwert heraus. Bei den Breitbandmessungen wird alternativ die in einem festen Zeitfenster übertragene Datenmenge gemessen und gemittelt.

