Seit Ende Juni ist das LG G3 in Deutschland zu haben. Es bietet die bewährten Funktionen des Vorgängermodels wie den "Knock Code" zum Entsperren des Bildschirms. LG hat sein aktuelles Topmodell G3 aber natürlich mit zusätzlichen innovativen Features ausgestattet. Wir zeigen, welche das sind und wie sie funktionieren.

Zu den wichtigsten Eigenschaften des G3 hat LG einige Videos veröffentlicht. Damit bekommen Sie einen guten Eindruck davon, was Funktionen wie Smart Notice , Smart Keyboard, Knock Code, Guest Mode oder Dual Window können und wie sie genutzt werden.

LG G3 : Smart Tips - KNOCK Code™ Quelle: LG Mobile Global 1:37 min

Knock Code: Besitzer eines LG G2 sind mit dem "Knock Code", der zum Entsperren des Bildschirmes benutzt wird, bereits vertraut. Knock Code ist eine innovative Entsperrfunktion, die beim G3 weiterentwickelt wurde. Das Prinzip: Durch Tippen eines individuellen Musters auf dem ausgeschalteten Bildschirm, lässt sich das Smartphone-Display aktivieren und auch wieder sperren.

Erkannt wird die Reihenfolge der Entsperrkombination. Dabei ist es egal, wo und wie lange der Bildschirm berührt wird. Entscheidend ist nur, dass die Berührungen im richtigen Quadrat und in der richtigen Reihenfolge stattfinden. Die Anzahl der Tipper für das Entsperrmuster kann zwischen zwei und acht sein. Die Funktion ist sehr komfortabel und schützt zudem optimal die privaten Daten.

LG G3 : Smart Tips - Smart Keyboard Quelle: LG Mobile Global 1:26 min

Smart-Keybord: Die Tastatur des LG G3 kennt keine starren Vorgaben, sondern lässt sich perfekt an die eigenen Schreibgewohnheiten anpassen, beispielsweise in der Größe. Um schneller und bequemer schreiben zu können, werden aus den bereits eingegebenen Buchstaben mögliche Wörter vorgegeben, die zum Beispiel intuitiv über die Gestensteuerung vervollständig, korrigiert und übernommen werden können.

Damit wird die Texteingabe nicht nur schneller sondern zugleich weniger anfällig für Schreibfehler. Auch längere Texte lassen sich so innerhalb kürzester Zeit ohne großen Zeit- und Tippaufwand verfassen.

LG G3 : Smart Tips - Guest Mode Quelle: LG Mobile Global 1:37 min

Guest Mode: Mithilfe des Gast-Modus lässt sich das LG G3 von mehreren Personen nutzen. Dabei legt der Hauptnutzer nicht nur fest, wer das Smartphone nutzen darf, sondern kann auch genau definieren, welche Daten für jeden Gast zugänglich sind. Die Einrichtung eines Mitbenutzers ist sehr einfach und schnell erledigt.

Über die Funktion Knock Code - also durch Eingabe eines bestimmten Tippmusters - wird ein Mitbenutzer zuverlässig erkannt. Danach kann er die Inhalte auf dem LG G3 nutzen, die ihm vom Hauptbenutzer zuvor freigegeben wurden.

LG G3 : Smart Tips - Dual window Quelle: LG Mobile Global 1:09 min

Dual Window: Dass man mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen kann, kennt man vom PC. Ähnlich geht das jetzt auch mit dem Smartphone LG G3 mit der Funktion Dual Window. Damit lassen sich zwei Anwendungen im Multi-Tasking nutzen. Aktiviert wird das "Dual Window", indem man den Navigationsknopf ganz links für drei Sekunden drückt. Danach wird der Bildschirm in zwei Bereiche geteilt. In jedem Bereich kann eine Anwendung laufen, wobei man immer beide gleichzeitig sieht und entsprechend einfach zwischen den Anwendungen wechseln kann. Beispielsweise kann man die Apps "Youtube" und "Hangouts" zugleich laufen lassen, um etwa zu chatten während man ein Video abspielt. Wichtig ist, dass die Anwendung den Multi-Task-Betrieb unterstützt. Nicht jede App ist dazu in der Lage.

LG G3 : Smart Tips - Smart Notice Quelle: LG Mobile Global 0:56 min

Smart Notice: Dieser intelligente persönliche Assistent bietet absoluten Komfort, denn die Funktion kümmert sich selbständig um viele kleine Aufgaben und denkt dabei mit. Dabei orientiert sich das smarte Feature an den Gewohnheiten des Nutzers und liefert beispielsweise Vorschläge, die zum aktuellen Status, Task oder Aufenthaltsort passen.

So erkennt Smart Notice, welche installierten Apps lange Zeit nicht genutzt wurden und schlägt gegebenenfalls vor, diese zu entfernen. Das verbessert die Übersicht und sorgt für einen aufgeräumten Speicher. Außerdem erinnert Smart Notice beispielsweise bei einem entgangenen Anruf daran, sich beim Anrufer zu melden.

LG G3 : Smart Tips - QuickCircle™ Case Quelle: LG Mobile Global 1:09 min

Quick-Circle: Diese Funktion ist für die Quick-Circle-Schutzhülle optimiert, die vorne einen kreisrunden Ausschnitt aufs Display freigibt. Mit Quick-Circle lassen sich bei geschlossener Hülle viele Funktionen über diesen kleinen Displayausschnitt nutzen.

So muss man nicht unbedingt Hülle aufklappen, um beispielsweise ein Foto zu machen, empfangene Nachrichten zu lesen oder jemand aus der Kontaktliste anzurufen.

Das LG G3 wurde erstmals Ende Mai in London der Öffentlichkeit vorgestellt, Anfang Juli soll es in Deutschland für 549 Euro (16 GB) und 599 Euro (32 GB) auf den Markt kommen.

