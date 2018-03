lg ku990 viewty

Der schicke 5-Megapixler von LG mit 3 Zoll großem Sucherdisplay wird ausschließlich über den Touchscreen bedient.

Der Sucher aus 240 x 400 Pixeln ist ein echter Luxus. Ansonsten erinnert die Ausstattung an die des Fotoprimus K850i von Sony Ericsson: 5-Megapixel-Sensor, Autofokus, Blitz. Auch die Einstellmöglichkeiten sind ähnlich, wenn auch hier detaillierter. Zudem bietet das Viewty als einziges Handy einen manuellen Fokus, der mit einem Drehrad rund um das Objektiv gesteuert wird. Aber auch das Viewty bietet nur einen digitalen Zoom. Die Handhabung geht nicht ganz so bequem vonstatten wie beim K850i: Im Test reagierte der Touchscreen nicht immer auf Eingaben und im Einstellungsmenü fallen einige Icons für reine Fingerbedienung etwas klein aus. Die Kamera ist in knapp zwei Sekunden startklar, der Autofokus arbeitet wie bei den Konkurrenten nur mäßig rasant. Wer Motive einfangen will, die sich schnell bewegen, stößt hier an die Grenzen. Ist das Motiv anvisiert, löst das Viewty aber erfreulich flott aus.

Nicht nur die Handhabung, auch die Ergebnisse der Kamera bleiben hinter denen des K850i zurück. Der Weißabgleich arbeitet nicht ganz zuverlässig, die Aufnahmen weisen einen Rotstich auf. Zudem wirken die Farben bei Kunstlicht etwas schlapp. Auch die Auflösung ist niedriger als beim Testsieger.

Ein Original-Testfoto finden Sie unten im Downloadbereich unten.

Bildqualität: + + +Foto-Handhabung: + + +Kamera-Ausstattung: + + + +connect Kamera-Urteil: + + +

