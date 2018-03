LG, Samsung und Sony

Smartphones einfach bedienen dank Easy Mode

von Michael Peuckert

Smartphones fordern ihren Besitzern in Sachen Bedienung einiges ab. Mittlerweile bieten die Hersteller reduzierte Benutzeroberflächen an, die sich auf das Wesentliche konzentrieren. So funktioniert der Easy Mode bei LG, Samsung und Sony.