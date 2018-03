Bei Lidl findet man nicht nur günstige Lebensmittel im Regal, sondern wird auch in bester Manier rund um das Thema DSL beraten.

Wer hätte das gedacht: Der Lebensmittel-Discounter läuft den etablierten DSL-Profis in Sachen Service den Rang ab. Wer beim Thema Lidl-Hotline unqualifizierte Berater befürchtete, wird eines besseren belehrt: Die Hotliner waren im Schnitt schon nach 27 Sekunden an der Strippe, zeigten sich freundlich und zuvorkommend und verstehen in Sachen DSL nicht nur Bahnhof. Ganz im Gegenteil: Die Lidl-Berater gaben die besten Antworten und waren mit 120 Punkten in der Königsdisziplin "Kompetenz" der Konkurrenz deutlich überlegen. Eine kleine Kostprobe: Zum Thema WLAN und Sicherheit, bei dem nicht wenige Konkurrenz-Hotliner scheiterten, trumpften die Lidl-Mitarbeiter richtig auf. Sie kannten und nannten nicht nur die beiden Verschlüsselungsarten WPA und WEP, sondern erklärten den Testern auch ausführlich, wie man seinen WLAN-Router konfigurieren muss. Beim Thema Internet-Telefonie war den Mitarbeitern ebenfalls nichts fremd: Sie erklärten die verschiedenen VoIP-Arten, nannten die notwendige Hardware sowie den geeigneten DSL-Zugang und vergaßen auch die Tarife nicht. Die Lidl-Hotline zeigte sich im connect-Test von ihrer besten Seite - so macht Sparen Spaß.

Kosten und ServicezeitenSEHR GUT (22 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzGUT (120 PUNKTE)

connect-UrteilSEHR GUT (217 PUNKTE)

