LifeService 112: Ortung per Handy

Im Rahmen ihrer Initiative "LifeService" hat die Björn-Steiger-Stiftung eine Software-gestützte Plattform zur Handy-Ortung entwickelt, die sie auch den 306 deutschen Notrufleitstellen kostenlos zur Verfügung stellt.

Ziel: die schnelle und effektive Lebensrettung. Ein Großteil der Notrufe erfolgt heute via Mobiltelefon. Leider wissen die Anrufer oft nicht, wo sie gerade sind. Bevor die Rettungsleitstellen die notwendige Hilfe organisieren können, müssen sie daher zunächst versuchen, den exakten Standort zu definieren. Das kostet Zeit, die lebensrettend sein kann. Mit "LifeService 112" ist es nach Angaben der Stiftung dagegen möglich, via GPS Unfallopfer in Minutenschnelle zu lokalisieren, wodurch die langwierige Suche bei ungenauen Ortsangaben entfällt. Seit Einführung des neuen Rettungssystems haben sich bereits mehr als 620 000 Menschen für die kostenlose Handy-Ortung registriert, und im vergangenen Jahr wurden etwa 25 000 Personen durch "LifeService 112" geortet. Außerdem bietet die Björn Steiger Stiftung Service GmbH weitere kostenpflichtige Dienstleistungen zur Ortung und Betreuung an.

