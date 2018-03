Lumia zurücksetzen: So geht's

Wir zeigen, wie Sie Ihr Lumia-Smartphone zurücksetzen. Das kann die Lösung sein, wenn das Windows Phone gar nicht mehr starten will, selbständig neu startet oder nicht mehr reagiert.

Das Lumia macht Zicken? Das Windows Phone reagiert nicht mehr auf Eingaben, geht nicht mehr an oder startet immer wieder von alleine? Dann kann die Lösung darin bestehen, das Lumia zurückzusetzen. Wenn Sie Glück haben, reicht es, unsere Anleitung bis Schritt 2 zu befolgen, um die Probleme zu lösen.

Sollte das nicht helfen, müssten Sie noch einen Schritt weitergehen müssen und das Windows Phone auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei gehen allerdings alle Daten und Einstellungen auf Ihrem Lumia verloren. Das Zurücksetzen samt Datenverlust kann natürlich auch bei einem funktionierenden Lumia gefragt sein, wenn Sie das Windows Phone etwa verkaufen oder verschenken und zuvor alle Ihre Daten löschen wollen.

Wir zeigen hier Schritt für Schritt, wie Sie ihr Lumia neu starten und zurücksetzen.

1. Schritt: Lumia laden

Damit dem Lumia nicht während des Zurücksetzens nicht die Puste ausgeht und auch kein leerer Akku an den Startschwierigkeiten des Windows Phones schuld ist, sollten Sie den Akku auf, Nokia bzw. Microsoft empfehlen, das Smartphones mindestens 20 Minuten an die Steckdose zu hängen.

2. Schritt: Lumia neu starten

Ist der Akku großzügig, also gut über 50 Prozent geladen, drücken Sie am ausgeschalteten oder "eingefrorenen" Lumia gleichzeitig die Einschalttaset und die "Leiser"-Taste der Lautstärke-Wippe und halten Sie beide Tasten 10 bis 15 Sekunden gleichzeitig gedrückt. Wenn Sie die Tasten dann loslassen, sollte das Lumia neu starten.

Möglicherweise müssen Sie danach Datum und Uhrzeit einstellen. Ihre Daten sollten ansonsten alle noch vorhanden sein. Möglicherweise sind damit Ihre Probleme bereits gelöst.

3. Schritt: Lumia zurücksetzen

Wenn das Lumia immer noch Probleme macht, sollten Sie es zurücksetzen und damit alle Daten auf dem Smartphone löschen. Achten Sie nochmal auf ausreichend Stromreserven im Akku.

Wischen Sie vom Startbildschirm mit der Kachelansicht nach links, um zur Liste mit alllen Apps und Anwendungen zu gelangen. Wählen Sie dann in dieser Übersicht den Punkt Einstellungen. Wählen Sie dann den Punkt Info, der sich ziemlich weit unten in der langen Liste der Einstellungen befindet, und schließlich den Punkt Handy zurücksetzen.

Wichtig: Danach ist Ihr Lumia wieder in dem Zustand, als Sie es zum allerersten Mal eingeschaltet haben. Sie müssen also sämtliche Einstellungen noch einmal vornehmen. Wenn möglich sollten Sie also zuvor die Daten auf ihrem Lumia sichern.

Wir haben das Vorgehen mit einem Lumia 530 Dual SIM mit Windows Phone 8.1 ausprobiert, es sollte aber auch auf allen anderen Windows Phone so oder sehr ähnlich funktionieren.

