Luxus-Handys

© Archiv Nokia 8800 Sirocco

Sie wollen nicht mehr als 1000 Euro für Ihr nächstes Handy ausgeben? Dann sind Sie hier falsch. Falls Sie aber doch noch was vom Urlaubsgeld übrig haben: Die Zeit wäre günstig, denn das Angebot an echten Luxushandys, handgefertigt aus edelsten Materialien, wächst. Sie haben die Wahl zwischen Platin, Gold, Diamanten oder Edelstahl und erhalten ein robustes Modell, das nicht schon am ersten Tag verkratzt aus der Hosentasche kommt.

Vertu bekommt Konkurrenz

Jahrelang war die Edelschmiede Vertu die einzige Anlaufstelle für anspruchsvolle Handykäufer, jetzt entdecken immer mehr Anbieter Luxus und Exklusivität. Das hat zwei ganz handfeste Gründe: Zum einen sinken für die klassische Massenware die Preise und damit auch die Gewinnmargen. Zum anderen steigt die Nachfrage für Luxusartikel generell. Insbesondere in Russland, China oder Indien haben sich neue Märkte entwickelt, auf denen auch gerne mal geklotzt wird. Wer die Webseiten der Edelschmieden aufsucht, sieht bereits an der Auswahl der Sprachen, wo die Kundschaft sitzt. connect stellt Ihnen die exklusiven Luxusmarken und ihre Produkte vor, zeigt, wie die klassischen Handy-Hersteller mit eigenen Modellen um ihr Stück vom Kuchen buhlen - und wie Sie selbst mit kleinem Geldbeutel aus Ihrem 08/15-Handy ei-nen pompösen Hingucker machen.

$(connect_galerie1)$

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.