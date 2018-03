Luxushandys im Kommen

Vertu, TAG Heuer, Porsche Design & Co.

Als Statussymbol taugt ein Handy schon lange nicht mehr, zumindest nicht die Geräte, die über den Mobilfunkhandel und die Netzbetreiber vertrieben werden. Durch Subventionen und einen steten Preisverfall sind selbst die teuersten Modelle fast für jeden erschwinglich, und als echte Gebrauchsware sehen sie meist nach einem Jahr recht geschunden und spätestens nach zwei Jahren ziemlich alt aus.

Dabei steigt die Nachfrage nach Mobiltelefonen, die nicht jeder hat, sich möglicherweise nicht jeder leisten kann und die durchaus als Wertanlage funktionieren. Von Veredlern abgesehen, die fertige Handys mit teuren Steinen aufmotzen, blieb bislang nur ein Hersteller, wenn ein echtes Luxus-Phone gefragt war.

Nur die englische Firma Vertu bot in Handarbeit gefertigte Handys aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl, Saphir-Glas oder Titanium. Nun bekommt Vertu ernstzunehmende Konkurrenz. Dior hat in China und Russland ein exklusives Handy auf den Markt gebracht und hierzulande schickt sich der Schweizer Uhrenspezialist TAG Heuer an, dem Gebrauchsartikel Mobiltelefon Exklusivität und Stil beizubringen.

connect hat sich die Handypremiere namens Meridiist angeschaut, zeigt, was Vertu bietet, stellt die Einsteigerklasse von Porsche Design und Nokia im Edelsegment vor und sprach mit TAG Heuer über einen gewaltigen Wachstumsmarkt. Klicken Sie sich durch!

