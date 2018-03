Tools zum Synchronisieren von Mac und Android

© HTC Apple Macbook Pro Samsung Galaxy S5

Auch wenn viele Besitzer von Mac-Rechnern automatisch zu Apples iPhone greifen, ist dies kein Muss. Man kann problemlos einen Apple-Rechner zum Arbeiten nutzen - und dennoch als Smartphone und/oder Tablet ein Android-Gerät verwenden. Wer sich für diese Kombination entscheidet, muss lediglich etwas genauer nach der für ihn am besten geeigneten Verbindungs- und Synchronisations-Software suchen.

Sync-Software für Macs

Einige Android-Anbieter wie Samsung (Kies), Sony oder HTC (Sync Manager) stellen auch Mac-Versionen ihrer Sync-Tools zur Verfügung. Allerdings unterscheiden sich diese Programme in ihrem Funktionsumfang oft von ihren Windows-Pendants. Statt der Auslegung auf Microsoft Outlook gleichen sie Adressen und Kalendereinträge in der Regel mit den jeweiligen Systemprogrammen von Mac OS X ab. Zum Übertragen von Musik greifen sie auf die Datenbank von Apple- Platzhirsch iTunes zu, und für Fotos verbinden sie sich mit der Apple-Software iPhoto.

Von manchen Smartphone-Herstellern wie LG oder Huawei gibt es keine eigene Mac-Software. Besitzer solcher Handys sollten sich die Software The Missing Sync anschauen. Diese Sync-Suite ist im Übrigen auch ein guter Tipp für Mac-Anwender, die mit Funktionsumfang oder Sync-Ergebnissen des vom Handyhersteller angebotenen Gratis-Tools unzufrieden sind - sofern sie noch nicht mit dem aktuellen Mac OS X 10.9 Mavericks arbeiten.

Eine weitere Alternative ist es, die Verwaltung von Kontakten und Terminen ganz der Google-Cloud zu überlassen. Das geht am einfachsten über die Browser-Oberflächen von Google Kalender, Google Kontakte und Co. Doch auch Apples iTunes unterstützt die Synchronisation der lokalen Systemprogramme mit der Google-Cloud.

Android-Apps rund um Apple

Neben der Desktop-Sync-Software gibt es aber auch noch Apps fürs Smartphone selbst, die für eine Anbindung zwischen Android und der Apple-Welt sorgen. Besonders um diesen Brückenschlag verdient gemacht hat sich der Dresdener Programmierer Marten Gajda. Er bietet mit CardDAV-Sync free ein Tool an, das in der iCloud abgelegte Inhalte mit Android-Phones abgleicht. Komfortabler, allerdings kostenpflichtig sind die beiden Apps SmoothSync for Cloud Calendar (2,55 Euro) und SmoothSync for Cloud Contacts (3,59 Euro). Diese Programme klinken sich direkt in die Kalender- beziehungsweise Kontakte-App von Android ein und arbeiten dann im Hintergrund. Beide finden sich mit weiteren Hinweisen im Google Play Store.

