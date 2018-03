Die Mobilfunkanbieter haben kein leichtes Spiel: Der Markt ist gesättigt, der Konkurrenzdruck enorm - und die Investitionen in die Infrastruktur sind horrend. Wer hat die besten Köder, um Kunden zu locken?

Seit sechs Jahren wächst der Smartphone-Markt, dieses Jahr erwartet der Branchenverband Bitkom gar ein Rekordergebnis von 35 Millionen verkauften Geräten.

"Smartphones sind in kürzester Zeit vom Nischenprodukt zum Standard geworden - und zwar im Berufs- wie Privatleben", konstatiert auch Vodafone Deutschland Chef Jens Schulte-Bockum. Doch andererseits geht bei allen Netzbetreibern der Umsatz zurück: Die durchschnittlichen Kundenerlöse liegen bei Vertragskunden knapp über 20 Euro pro Monat, der Prepaid-Nutzer gibt im Schnitt nicht mal fünf Euro im Monat aus.

Die Gerätepreise sinken, Firmen wie Google, Apple und Facebook heizen mit ihren Musik-, Video-, Message-Diensten den Datenverbrauch kräftig an. Der satte Gewinn der US-Großkonzerne geht freilich an den Netzbetreibern vorbei, die ihrerseits Riesensummen in den Ausbau ihrer Netze stecken müssen. Sie sind für die Refinanzierung auf zahlungsfreudige Kunden angewiesen.

In einem besonderen Themenschwerpunkt widmen wir uns der Frage, wie die Mobilfunker aufgestellt sind, um dieser Herausforderung zu begegnen. Telekom, Vodafone, E-Plus und O2: Im Verlauf der Woche unterziehen wir alle großen Provider unserem Anbieter-Check. Die einzelnen Beiträge können Sie im Link-Kasten direkt anwählen.

In der Bildergalerie stellen wir zudem alle Anbieter gegenüber und blicken auf den Markt allgemein.

