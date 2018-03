© Mealmatch Logo Mealmatch Logo

MAKE NEW FRIENDS AND ENJOY A MEAL TOGETHER

DIE IDEE

Mealmatch verbindet Menschen für ein gemeinsames Meal – in privater Umgebung und in Restaurants. So finden Teilnehmer neue Freunde in ihrer Stadt und können im Urlaub und auf Geschäftsreisen mit netten Leuten lecker speisen.

Auf der neuen Online-Plattform und über die App kann sich jeder Volljährige kostenlos anmelden, um bei einem Meal neue Kontakte knüpfen oder als Gastgeber ein leckeres Meal kochen, dass er gerne mit anderen teilen möchte.

SO FUNKTIONERT`S

Mealmatch Infografik

Die angebotenen Meals beschreiben das Gericht, die Anzahl der möglichen Gäste, den Ort, das Datum und den Preis pro Gast. Interessierte Hungrige können dann in dem gewünschten Restaurant direkt über die Plattform einen Platz am offenen Tisch buchen und bezahlen oder bei privaten Gastgebern eine Anfrage zur Teilnahme verschicken. Der private Gastgeber entscheidet dann, ob er die Reservierungsanfragen von Gästen annehmen möchte oder nicht. Für die Teilnahme an einem Meal erhält die Mealmatch GmbH eine Provision vom Gastbeitrag.

MEHR INFOS UND HIER EINFACH KOSTENLOS REGISTRIEREN: MEALMATCH.DE

Die Meals finden aktuell konzentriert in Köln und dem Umland statt, der Heimat der Mealmatch GmbH. Aber auch in anderen Regionen der Republik sowie vereinzelt im Ausland werden schon erste Meals angeboten.

Mealmatch

MEILENSTEINE.MEALMATCH IN DEN MEDIEN​.



Idee kam Olaf Steinebach (40, BWLer, Family Officer) durch ein Gespräch mit einem kochenden Freund, der sich darüber grämte immer wieder für sich alleine zu kochen und ohne Gesellschaft zu essen. Im Dialog mit Thomas Fiedler (42, BWLer, Serial Entrepreneur) entwickelten die beiden Gründer die Idee zu Mealmatch. Gegründet, wenige Wochen nach der Ideenfindung, im August 2016 als U.G. ist die Gesellschaft über eine Kapitalerhöhung im Juli 2017 Mealmatch als GmbH im Amtsgericht zu Köln eingetragen. In dem zurückliegenden Zeitraum konnte ein kompetentes Kernteam aus 6 Mitarbeitern (2 Geschäftsführer, 4 feste freie Mitarbeiter) aufgebaut und externe Dienstleister (Rechtsanwälte, Steuerberater, Agenturen) gefunden und im Auftragsverhältnis gebunden werden. Nach dem Launch einer Public Beta Version der Plattform Anfang 2017, dem Besuch als Aussteller auf der CeBIT und einer breiten Medienberichterstattung (u.a. ARD, WDR, RTL West, SAT1 West) werden gegenwärtig die zahlreichen positiven und produktiven Feedbacks in die Weiterentwicklung von Mealmatch aufgenommen und dem Release eines neuen zeitgemäßen Designs und dem GoLive der Android und IOS Apps in diesem Herbst 2017 entgegengesehen.

FÜR EINEN ERSTEN EINDRUCK, UNSER MOODVIDEO

Mealmatch Image Film Quelle: Mealmatch Image Film Mealmatch Image Film

Das Geschäftsmodell basiert auf den Provisionserlösen aus dem C2C und B2C Meals, erwarteten Werbeeinahmen, Affiliate-Partnerschaften und Data-Driven-Marketing Kampagnen sowie der Kopplung von möglichen komplementären Angeboten.

AUSBLICK

So aufgestellt wir für Mealmatch gute Chancen sich in einem noch jungen Markt zu etablieren und gegen (aufkommende) Wettbewerber zu behaupten. Um die geplante Entwicklung mit dem nötigen Nachdruck zu betreiben werden mit dem Release der Apps Gespräche zu Investoren gesucht, die mit Kapital, Know How und einem starken Netzwerk die Idee von Mealmatch groß und das Potenzial dieses hochskalierbaren Geschäftsmodells entfalten wollen – lokal, regional, international.

IT IS IMPORTANT NOT MERELY TO FORESEE

THE FUTURE, BUT TO BRING IT ABOUT.

