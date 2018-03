© WEKA Media Publishing breakthrough 2017 award

Start-Up-Anmeldung ab jetzt bis zum 31. Oktober 2016

Start-Ups können sich ab jetzt bis zum 31. Oktober 2016 für den breakthrough 2017 award anmelden. Hierzu reicht eine E-Mail an uns, die Textmaterial, Bildmaterial und optional Videomaterial beinhaltet. Hierbei gilt: desto umfangreicher und origineller das Vorstellungsmaterial ist desto höher stehen die Chancen die Community zu überzeugen.

User-Voting vom 02. November bis zum 31. Dezember 2016

Wir stellen die eingereichten Produkte und Dienstleistungen inklusive Backlink hier auf connect.de vor. Die Community wählt in mehreren Kategorien, welchen Produkten und Dienstleistungen sie den breakthrough 2017 zutraut. Das Zwischenergebnis wird hier auf connect.de zu finden sein.

Jury-Entscheidung

Unter den Top-Platzierungen des User-Votings entscheidet anschließend eine hochkarätig besetzte Jury (Wissenschaft, Investoren, Gründer, Unternehmenslenker) über die drei Start-Up-Sieger des breakthrough 2017 awards.

Preisverleihung

Im Januar 2017 werden in einer großen Veranstaltung die Kategoriesieger sowie die Start-Up-Top 3 gekürt. Das erstplatzierte Start-Up erhält Medialeistung in den Online- und Printmedien von WEKA Media Publishing in Höhe von 300.000 Euro, 10.000 Euro Geldpreis und 200.000 Edgar Cards, das zweitplatzierte Team erhält 150.000 Euro Leistung, 5.000 Euro Geldpreis sowie 100.000 Edgar Cards und das drittplatzierte Unternehmen erhält 50.000 Euro Medialeistung, 2.000 Euro Geldpreis und 50.000 Edgar Cards.

Preisausschüttung

Die gewonnene Medialeistung kann im Jahr 2017 in Anspruch genommen werden.

Teilnahme

Sende jetzt eine E-Mail an

Matthias Scheffer

mscheffer@wekanet.de

Die E-Mail sollte Folgendes enthalten:

Bild des Produkts/ Dienstleistung in mind. 1.000 x 600 px. (jpg.)

Firmenlogo (jpg.)

Text (als Word-Datei)

Beschreibung des Produkts/ Dienstleistung (Problem, Lösung, Zielgruppe, Preis, Abgrenzung zu Konkurrenzprodukten) Story hinter Produkt/ Dienstleistung (wie kam die Idee zustande, Dauer von Idee bis Launch) Ausblick/ Weiterentwicklungen Team Geschäftsmodell/ weitere Produkte/ Dienstleistungen Marktüberblick größte Erfolge bisher Herausforderungen bisher/ in Zukunft Ausblick

Video über Produkt/ Dienstleistung (optional)

Die Reihenfolge ist nicht obligatorisch. Letztlich entscheidet Ihr was Ihr unserer Community vorstellen wollt!

Bitte markiert in der Word-Datei die Stellen an denen Produktbilder zu sehen sein sollen.

Unsere Partner

© Montage: WEKA Media Publishing GmbH Sponsoren des Breakthrough Awards 2017

- Vodafone Deutchland

- UAM Group

- Coworking-M1

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind nur Unternehmen. Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme an dem Wettbewerb. Wir behalten uns vor, eingegangene Bewerbungen ohne Angabe von Gründen nicht zum Wettbewerb zuzulassen. Der Wettbewerb kann auch insgesamt jederzeit abgebrochen werden.

Bei dem Wettbewerbsbeitrag kann es sich um Text-, Bild- und/oder Videomaterial handeln. Die Teilnehmer sichern zu, dass sie die uneingeschränkt übertragbaren Verwertungsrechte an diesem Material haben. Sie räumen der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH das räumlich, inhaltlich und zeitlich unbeschränkte Recht zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung der gelieferten Werke in ursprünglicher oder abgeänderter Form in Print- und Onlineverlagsprodukten sowie in sonstigen elektronischen Medien ein. Sollte die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH von einem Dritten wegen der berechtigten Geltendmachung eigener Rechte an den Werken in Anspruch genommen werden, stellt der jeweilige Teilnehmer sie von allen Ansprüchen, einschließlich der Kosten eigener Rechtsverfolgung frei.

Die Rechteübertragung dauert über den Zeitraum des Wettbewerbs fort, wenn der Wettbewerbsbeitrag unter den Besten pro Kategorie gewählt wurde. Es steht im Ermessen der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, ob im Umfeld der Wettbewerbsbeiträge Werbung ausgespielt wird. Dies gilt auch vor und während Videobeiträgen.

Über den Wettbewerb entscheidet zunächst ein 2monatiges Uservoting. Sodann entscheidet unter den Bestplatzierten jeder Kategorie eine Jury über die insgesamt drei innovativsten Beiträge.

Die Gewinner werden im Rahmen einer Veranstaltung im Januar 2017 gekürt, bei der sie sich in Form eines kleinen Messestandes vorstellen können. Die Kosten für die eigene Vorstellung trägt der Gewinner.

Der Sieger erhält das Recht, im Jahr 2017 in den Digital- und Printprodukten der WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH im Gesamtmediawert von 300.000 Euro zu werben. Über die Verteilung in den jeweiligen Medien entscheiden wir. Dies bezieht sich auch auf die zeitliche Verteilung. Die Werbevorlagen hat der Gewinner zu liefern. Unterlässt er es oder stellen sich die Vorlagen als ungeeignet heraus, verfällt der Gewinn. Der Zweitplatzierte erhält das gleiche Recht mit einem Gesamtmediawert von 150.000 Euro; der Drittplatzierte in Höhe von 50.000 Euro. Der Mediawert orientiert sich an den in den jeweils aktuellen Mediadaten der Publikationen genannten Nettobeträgen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

