Mercedes-Benz TELEAID

Mercedes-Benz stellte 1997 sein Notrufsystem TELEAID vor, das dem kommenden eCall-System ziemlich ähnelt.

© Archiv Beim Mercedes-System TELEAID können Insassen per Knopfdruck Notrufe auslösen.

Nach einem Unfall alarmiert TELEAID die Rettungsdienste automatisch per eingebautem Autotelefon. Das Notrufsignal beinhaltet dabei alle wichtigen Informationen, also den exakten Standort mit GPS-Daten, Uhrzeit, Autokennzeichen und Fahrzeugtyp. Mithilfe einer Taste im Innenraum können Auto-Insassen den Notruf jederzeit auch manuell absenden. TELEAID funktioniert in Deutschland, Japan und in den USA, wo es sich laut Unternehmensangaben einer besonders hohen Beliebtheit erfreut. Ganz anders in Deutschland: Hier wurde das TELEAID-System aufgrund mangelnder Nachfrage 2005 vom Markt genommen. Derzeit prüft Mercedes-Benz in enger Zusammenarbeit mit den anderen deutschen Automobilherstellern die Möglichkeit, einen automatischen Notruf mit dem "LifeService" der Björn-Steiger-Stiftung zu realisieren.

