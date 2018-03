So wie beispielweise beim Erstellen einer SMS: Wahlweise kann der Nutzer hier Textelemente wie Vorlagen oder Kalendereinträge, aber auch Multimedia-Inhalte wie Bilder, Videos oder Tonaufnahmen einfügen. Als besonderes Extra hat er die Möglichkeit, einen späteren Zeitpunkt für den Versand der Nachricht festzulegen. Zudem lässt ihm Bada die Alternative, SMS in eigens erstellten Ordnern zu organisieren. Gleichzeitig werden die Nachrichten auch in einer Chat-Darstellung angezeigt. Das Nachrichtenmenü für den SMS-Versand, das bei einigen Plattformen wie etwa Android oder Windows Mobile doch etwas im Menü versteckt ist, kann hier vorbildlich direkt vom Startbildschirm aufgerufen werden.

Der E-Mail-Client liegt an zentraler Stelle im Menü und hilft beim Einrichten von Konten mit vorinstallierten Servereinstellungen. Auch die Anbindung an einen Exchange-Server per Active Sync ist möglich. Die eingerichteten Postfächer sind mit Reitern für den Posteingang, den -ausgang und die gesendeten Mails versehen, so hat man einen guten Überblick. Selbst einen Spam-Ordner findet man hier. Vor dem Versand kann man außerdem Prioritäten für jede E-Mail festlegen.

Bada hat insgesamt sehr viele Optionen im Angebot und lässt sich letztlich dennoch einfach und bequem nutzen. Auch die Integration der Nachrichten ist Samsung sehr gut gelungen, Windows Mobile bietet hier teilweise etwas mehr, doch der Versand von Kontakten aus dem Adressbuch oder von Bildern aus der Galerie ist auch hier absolut reibungslos durchzuführen.

Zudem sorgt Samsung für problemlosen Zugang zu den wichtigsten sozialen Netzwerken. So finden sich im Hauptmenü Programme für Facebook und Twitter sowie der sogenannte Social Hub, der einen Überblick über alle EMail- Konten und sozialen Netzwerke erlaubt. Zwar fehlt die Möglichkeit, damit Nachrichten auf mehreren Kanälen zu veröffentlichen, dennoch kann Bada in Sachen schriftlicher Kommunikation überzeugen.

In der im Moment jüngsten Plattform hat Samsung also das Beste aus allen Smartphone-Welten zusammengeführt, und das heißt: einfache Bedienung und großer Funktionsumfang. Weiter: Multimedia

