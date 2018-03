Die Tokyo Game Show ist eine der großen internationalen Messen der Spieleindustrie. In diesem Jahr wurde deutlich, wie wichtig Handys und Smartphones für die Branche mittlerweile geworden sind. Wir haben die wichtigsten Ankündigungen für Android & Co. zusammengefasst.

© Anbieter Tokyo Game Show 2011

Am Sonntagabend hat die Tokyo Game Show ihre Pforten geschlossen. Mehr als 220.000 Gäste haben sich auf der letzten großen Spielemesse des Jahres über Neuheiten aus der Branche informiert - ein Besucherrekord. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand Sony mit seiner neuen tragbaren Spielekonsole Vita. Die langen Schlangen, die sich vor den Ständen mit dem Hightech-Gadget bildeten, können aber einen Trend nicht überdecken, der die digitale Unterhaltungsindustrie gerade erfasst: Neben Konsolen wie Playstation 3, Xbox 360 oder Nintendo 3DS drängen Handys und Smartphones immer stärker in den Vordergrund.

Ein Smartphone wie das Xperia Play kann technisch zwar nicht mit der Vita mithalten, aber vielen reicht die Grafik zum Spielen zwischendurch aus, die moderne Handys mit ihren hochauflösenden Touchscreens mittlerweile bieten. Das Smartphone ist das Spielegerät der Zukunft und dürfte eine ernsthafte Konkurrenz für Sonys Konsole werden, wenn sie am 17. Dezember in Japan in den Handel kommt. Es ist daher auch kein Zufall, dass der Elektronikriese auf der Tokyo Games Show betonte, wie einfach Android-Spiele für die Vita portiert werden können. Welche Neuigkeiten die Messe sonst noch für Handy-Nutzer brachte, können Sie hier nachlesen:

Anzeige

Bildergalerie Galerie Tokyo Game Show 2011 Messehighlights: Neue Spiele für Smartphones Die Tokyo Game Show ist eine der großen internationalen Messen der Spieleindustrie. In diesem Jahr wurde deutlich, wie wichtig Handys und Smartphones…

Anzeige

Mehr zum Thema Top 5: Musik-Smartphones Top 5: Die besten Smartphones zum Musikhören Die Messung der Klangqualtiät zeigt: Nicht jedes Smartphone ist ein guter Musikplayer. Wir stellen die fünf besten Soundgranaten vor.

App-Tipps Pflicht-Apps für das iPhone Mehr als eine halbe Million Apps tummeln sich in Apples App Store. Die kann man nicht alle auf seinem iPhone installieren, daher haben wir ein paar… Heimvernetzung Das kann der Streaming-Standard Miracast Miracast soll die Android-Welt in Sachen Streaming vereinheitlichen. Wir stellen den Standard vor.

Android-Oberflächen Touchwiz, Sense & Co.: Android-UIs im Vergleich Stock-Android, Samsung Touchwiz, HTC Sense, Sony UI, LG Optimus UI und Huawei Emotion UI: Wir zeigen, wie sich die Android-Benutzeroberflächen der… Hintergrund So zerlegt connect Handys Der fest eingebaute Akku vieler Smartphones stellt die Techniker unseres Messlabors vor eine echte Herausforderung: Wir zeigen, wie Sie die Gehäuse…