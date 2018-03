Microsoft Explorer

Seiner Windwos-Version für mobile Geräte gibt Microsoft natürlich auch eine schlanke Version des Explorers mit auf den Weg.

Anzeige

© Archiv

Im Test kam ein Palm Treo 500V mit Tastaturbedienung ohne Touchscreen zum Einsatz. Über einen Zurück-Button und zwei Softkeys erfolgt die Steuerung, der linke ruft die gespeicherten Bookmarks auf, der rechte führt ins Kontextmenü. Hier finden sich - typisch Windows Mobile - sehr viele Einstellungsoptionen, die Wege dahin sind jedoch weit. So lassen sich etwa fünf verschiedene Schriftgrößen auswählen, die Änderung verlangte aber mindestens fünf Klicks. Drei Ansichten stehen zur Verfügung, wobei die Option "An Bildschirm anpassen" im Test die komfortabelsten Ergebnisse lieferte. Zuverlässig passt der Explorer nicht die ganze Seite, sondern nur die Spalte mit den zentralen Inhalten auf die Breite des Bildschirms an. Allerdings hatte der Browser im Test gelegentlich Schwierigkeiten, er wollte beispielsweise die connect-Seite nicht immer anzeigen. Und geschützte SSL-Verbindungen waren nicht möglich. Praktisch: Unter "Speicher" lasssen sich der Cache, der Verlauf und die Cookies löschen. Hier kann man schnell sehen, wie viele Megabyte schon versurft sind. Mit einem Windows-Mobile-Gerät mit Stiftbedienung ist der Browser noch flotter zu handhaben, alles in allem ist er empfehlenswert.

Funktionalität ++++Bedienung +++connect-Urteil ++++

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.