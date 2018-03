© connect So deaktivieren Sie den MMS Download in der Android Nachrichten-App und in Hangouts.

Der Android-Bug Stagefright nutzt eine Sicherheitslücke in der Multimedia-Schnittstelle Stagefright. Diese Lücke ermöglicht es Angreifern, mit Hilfe einer infizierten Multimedia-Datei in einer MMS, etwa ein Video, Schadcode auf das Android-Smartphone zu schleusen. Die Hacker erhalten dann Zugriff auf die Smartphone-Daten, sowie die Kamera und das Mikrofon. Dazu müssen sie lediglich die Handynummer des Opfers kennen.

Besonders gefährlich dabei ist, dass viele Nachrichten-Apps die Anhänge automatisch im Hintergrund laden, bevor der Nutzer überhaupt über die ankommende MMS informiert wurde. Doch davor können Sie sich ganz leicht schützen, indem Sie den automatischen Download von MMS deaktivieren. So kann ein möglicherweise schädlicher Code nicht unbemerkt im Hintergrund ausgeführt werden.

Automatischen MMS-Download deaktivieren

Um den automatischen Download von MMS zu deaktivieren, öffnen Sie die Nachrichten-App.

Im Menü der jeweiligen App finden Sie den Punkt "Einstellungen".

Die folgenden Unterpunkte können je nach Gerät und Android-Version unterschiedlich heißen, etwa "SMS", "MMS" oder "Nachrichten". Womöglich werden Sie auch erst unter "Erweiterte Einstellungen" fündig.

Entfernen Sie den Haken bei "Automatischer MMS-Download", "Automatisch abrufen", o.ä.

Der linke (grüne) Screenshot im oberen Bild zeigt die Standard-Nachrichten-App eines Galaxy S4 mit Android 5.0.1. Wenn Sie Google Hangouts als Standard-App für SMS/MMS ausgewählt haben, können und sollten Sie den MMS-Download dort deaktivieren. Dies zeigt der rechte (orange) Screenshot.

Wenn die App, die Sie für SMS und MMS nutzen es nicht erlaubt, den automatischen Download von MMS zu deaktivieren, sollten Sie zu einer App wechseln, die dies ermöglicht. Das ist etwa bei der Standard-Nachrichten-App von Android in der Regel der Fall. Zusätzlich können Sie sich schützen, indem Sie Nachrichten von unbekannten Absendern automatisch blockieren, sofern Ihr Smartphone dies zulässt. Allgemein sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie Videos oder andere Dateien von unbekannten Absendern erhalten und diese lieber nicht öffnen, sondern ungelesen löschen.

Sicherheits-Patch gegen Stagefright

Google ist seit einigen Monaten über die Sicherheitslücke informiert und hat ein entsprechendes Update bereits an die Hersteller weitergegeben. Es liegt allerdings in deren Ermessen, wann und an welche Geräte sie Sicherheitsupdates verteilen. Als erstes sollen die Nexus-Geräte von Google in der nächsten Woche den Patch erhalten.

Die Stagefright Sicherheitslücke betrifft alle Geräte ab Android 2.2, das im Jahr 2010 veröffentlicht wurde. Gerade Besitzer älterer Geräte müssen damit rechnen, dass sie kein Update mehr erhalten und mit der Lücke leben müssen.

