Die Büdelsdorfer sind zwar fix, stiften aber in Sachen Kosten und mit manchen Aussagen Verwirrung.

Wer vom Festnetz die Mobilcom-Hotline anruft, staunt nicht schlecht über die 0900-Nummer: Die Tester erfuhren zunächst via Bandansage, dass der Anruf 15 Cent die Minute kostet. So weit, so gut. Doch bevor sie zum Berater gelangten, wurden sie mit einer weiteren Ansage überrascht - ab nun kostete die Minute 99 Cent. Das ist gelinde gesagt eine Unverschämtheit. Zumal es auch in Sachen Qualität der Antworten ein paar Ausreißer gab. Auf die Frage, ob die Testerin für einen Japan-Trip mit ihrem Sony-Ericsson-Triband-Handy W800i gut ausgestattet ist, war sich die Beraterin nicht so sicher: "Vielleicht geht's, aber wahrscheinlich brauchen Sie ein Quadband-Handy, wie etwa das Motorola RAZR V3i." Nettes Handy, ohne Frage, aber in Japan funkt es nicht. Da braucht man schon UMTS, womit die Motorola-Flunder nicht dienen kann. Eine andere Service-Dame verwies die Testerin bei der Japan-Frage gleich auf die T-Mobile-Webseiten: "Da steht alles, was Sie dazu wissen müssen." Toller Tipp, für 99 Cent die Minute... Bei dem UMTS-Turbo HSDPA verstand eine Beraterin hartnäckig nur HSCSD und spulte immer wieder die gleichen Infos ohne Rücksicht auf Verluste ab. Sympathisch war dagegen ihr Kollege: Er wusste zwar nicht viel zu dem neuen Turbozünder, doch war er von der UMTS-Technik restlos begeistert: "Das ist die genialste und schnellste Datenverbindung, die es gibt". Auf so viel Enthusiasmus lässt sich aufbauen - mit den richtigen Schulungsunterlagen.

connect-Urteil: ausreichend (162 Punkte)

