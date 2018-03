Mobilfunk-Discounter

Das gilt leider nicht außerhalb der EU: Wer etwa aus Südafrika via Handy nach Hause telefonieren will, sollte sich kurzfassen - hier wird je nach Anbieter mit rund drei Euro pro Minute kräftig abkassiert. Auch der SMS-Versand ist außerhalb der EU kein Schnäppchen: Während sich EU-Simser seit letztem Sommer dank obligatorischem 13-Cent-Tarif die Finger wund tippen können, zahlt man in der Schweiz bis zu 59 Cent.

In puncto Daten sind Simyo, Aldi und Blau.de wieder mal Vorreiter: 1 MB kostet in der EU nur 1,95 Euro. Und selbst außerhalb zeigen sich die drei fair: So zahlt man selbst in Südafrika nur knapp über 4,90 Euro pro MB - die Netzbetreiber kassieren hier je nach Anbieter über 60 Euro.

Die Konkurrenz wie Congstar, Maxxim und die Rewe-Familie zieht leider nicht mit: Bei ihnen kostet das MB schon in der EU mehr als 20 Euro - da hört der Spaß auf. Nur gut, dass die Kostengrenze auch für Prepaid-Nutzer gilt: Sobald 80 bzw. 100 Prozent des festgelegten Höchstbetrags von 59,50 Euro erreicht werden, muss der Anbieter den Kunden per SMS informieren und die Datenverbindung kappen oder drosseln.

