Mobilfunk-Hotlines im Test

Deutschland tut sich beim Service schwer: In vielen Branchen ist die Unzufriedenheit der Kunden groß. Dass auch die TK-Riege nicht die glücklichsten Teilnehmer hat, zeigt das Beispiel des DSL-Providers 1&1, der der Öffentlichkeit nach massiven Beschwerden eigens einen Leiter für Kundenzufriedenheit präsentierte.

Im Mobilfunk wollen 65 Prozent laut einer Studie des Beratungshauses Bestence vom April ihrem Anbieter den Rücken kehren. Keine guten Nachrichten für die Mobilfunker, zumal die EU-Komission den Anbieterwechsel im nächsten Jahr deutlich erleichtern will: Der Switch soll inklusive Rufnummernmitnahme binnen eines Tages erfolgen.

Höchste Eisenbahn für die TK-Unternehmen, mehr in Kundenpflege zu investieren. Dass das in nicht wenigen Fällen bitter nötig ist, belegt einmal mehr der Hotline-Test, den connect in Kooperation mit buw Consulting durchgeführt hat. Die Osnabrücker prüfen seit zwölf Jahren die Qualität von Call-Centern und führen Branchenbenchmarks durch. Für connect traktierten die buw-Profis die Hotlines der Netzbetreiber und der wichtigsten Provider und Discounter über Wochen hinweg mit jeder Menge Fragen.

Neben der Hotline wurde dabei zum ersten Mal auch der E-Mail-Service getestet. Lesen Sie nun, wie die Kandidaten im Detail abgeschnitten haben.

Und wie sehen Ihre Erfahrungen mit den Hotlines der Mobilfunk-Betreiber aus? Berichten Sie im connect-Forum von Ihrem Leid oder von positive Überraschungen.

